Estas son las 50 PRUEBAS que los jóvenes son obligados a cumplir al jugar “La Ballena Azul”

El macabro juego que ha cobrado la vida de más de 120 jóvenes alrededor del mundo, sigue en la zona roja de alerta de las autoridades en los países que han registrado casos relacionados. Colombia no es la excepción y se han encontrado casos de suicidios que tendrían que ver con las pruebas que los jóvenes tienen que cumplir.





La preocupación, más allá del tema del suicidio, es que además de eso, los jóvenes son presionados a jugar o se les amenaza con el uso indebido de su información personal hasta atentar contra la integridad de su familia.





Estas son las 50 pruebas que los jugadores de “La Ballena Azul” debe cumplir antes de llegar al peor desenlace. Así que padres, a estar alertas si sus hijos tienen alguno de estos comportamientos.



Día 1: Se deben cortar con un cuchillo escribiendo "f 57" en su mano y luego enviar la foto al administrador del grupo de Facebook o de Whatsapp que te invitó.



Día 2: Deben levantarse 4:20 a.m. y ver los vídeos de terror que el administrador envía.



Día 3: Cortarse en los brazos con una hoja de afeitar a lo largo de las venas. Hacer solo tres cortes y enviar la fotografía al administrador.



Día 4: Dibujar una ballena en una hoja y enviarsela al administrador.



Día 5: Piden cortarse en la pierna con la palabra "Si", si está listo para convertirse en ballena, de lo contario castigarse con cortes en su piel.



Día 6: Este es un desafío enviado a través de un método cifrado.



Día 7: Cortarse con un cuchillo escribiendo "f 40" en la mano y enviar la foto al administrador.



Día 8: Escribir "#i_am_whale" en el estado de perfil.



Día 9: Les piden vencer sus miedos.



Día 10: Ir a un techo a a las 4:20 a.m.



Día 11: Cortarse con un cuchillo una ballena en la mano.



Día 12: ver vídeos de terror durante un día completo.



Día 13: Escuchar la música que los administradores envían durante un día.



Día 14: Cortarse el labio.



Día 15: Pinchar su mano con un alfiler en repetidas ocasiones.



Día 16: Les piden hacerse algo doloroso.



Día 17: ir al techo más alto y pararse en el borde.



Día 18: Ir a un puente y pararse en el borde.



Día 19: Escalra una grúa o al menos intentar hacerlo.



Día 20: El administrador hace alguna prueba para ver si es una persona confiable.



Día 21: Tener una conversación con "una ballena" por Skype.



Día 22: Ir de nuevo a un techo y sentarse en el borde.



Día 23: Otra prueba enviada cifrada.



Día 24: Es una tarea secreta.



Día 25: Reunirse con "una ballena".



Día 26: El administrador les dirá la fecha de su muerte.



Día 27: Levantarse a las 4 y 20 de la mañana e ir a las vías de un tren.



Día 28: No hablar con nadie durante todo un día.



Día 29: Alardea que es una ballena.



Día 30 a 49: Levantarse a las 4 y 20 am todos los días, ver videos de terror, escuchar música que envían y hablar con otra ballena.



Día 50: El suicidio: salta desde un edificio alto, para quitarse la vida.







