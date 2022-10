Aida Cortés se abrió de piernas y su zona v enamoró: "Usted tiene una panadería"

Aida Cortés ha ganado fama en el último tiempo gracias a su constante actividad en las redes sociales en las que comparte con sus fans fotos y videos candentes con lo que pone a volar la imaginación de cientos de Internautas.

La modelo de OnlyFans hace poco publicó en su cuenta personal de Instagram tres postales con las que invitó a sus fans a pensar en ella, pues derrochó sensualidad sin limites y su zona v se robó todas las miradas.

En la primera imagen aparece la joven abierta de piernas usando una pequeña tanga de color negra. La blusa era blanca con algunas aberturas en la parte de sus pechos dejando claro que no estaba usando brasier.

La segunda foto fue un poco mas 'recatada' pues se sentó de manera normal en unas escaleras. Su tanga se la subió un poco y dejó ver el sexy tatuaje que tiene en su pelvis.

Y por último, la modelo subió unas escaleras y su enorme retaguardia quedó en primer plano siendo el deseo de muchos de sus seguidores en las redes.

Junto a su publicación Aida Cortés escribió: "Quiero todo de ti 🖤".

Su posteo se viralizó rápidamente y hasta el momento tiene más de 300 mil me gusta y cientos de comentarios subidos de tono como por ejemplo: "Usted no tiene pan lo que tiene es una panadería 🔥", "Usted no tiene pan lo que tiene es una panadería 🔥", "Que rica mamasita linda 🥰🥰", "Yo también quiero todo de ti mami 😍", "Yo se lo daría todo mi amor 💖", son solo algunas de las opiniones de los internautas.

Por otro lado, aprovechando que llegó el mes de Halloween, la modelo de OnlyFans decidió usar algunos disfraces llamativos y sensuales para dale la bienvenida a esta fecha tan celebrada en algunos lugares. Por ese motivo, en su cuenta personal de Instagram, compartió varias fotos con las que subió la temperatura de sus fans.

Pero sin lugar a dudas una de las que más llamó la atención fue en la que estaba disfrazada de 'vaquita'. Allí se puso un top bastante diminuto y una minifalda de color café con blanco y algunas manchas, sin embargo, un detalle en su rostro puso a hacer zoom a los internautas.

Aida Cortés se puso una mancha de color blanco al lado de su boca simulando ser leche, aspecto que calentó aún más a algunas personas. Junto a su publicación en Instagram la joven creadora de contenidos escribió: "🤎 quiero más 🤍".

