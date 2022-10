¡Nuevo escándalo! Revelan fotos de hijos de Shakira compartiendo con Clara Chía

Desde que se supo sobre la ruptura de Shakira y Gerard Piqué , son varios los medios de comunicación que han estado pendientes de lo que ocurre con los involucrados.

Luego de algunos rumores se confirmó que el español ya tenía nueva pareja y poco a poco se ha dejado ver con la joven Clara Chía, tanto es así que recientemente fue fotografiado en su casa junto a su pareja pero allí también estaban los hijos de ambos, Sasha y Milán, por lo que los pequeños ya están compartiendo con la novia del futbolista.

Publicidad

Las imágenes fueron tomadas según el programa 'El gordo y la flaca', en una de las casas construidas por el Piqué y la cantante barranquillera en los pirineos catalanes hace algunos años, motivo por el que internautas aseguran que la joven ya se estaría adueñando de las cosas de Shakira.

Un periodista del programa dijo: "Es la casa donde muchas veces vimos a Shakira con Piqué, pero que ahora disfruta Clara, y ella feliz con su futbolista y los hijos de la barranquillera".

"Ay no pobres las mujeres lo que tenemos que soportar 😢", "Mastiquen y traguen por que cuando la vida les cobre no quiero no saber…", "Pobres niños todavía no les cae el 20 que pasó con sus padres y ya le conocen la otra mujer al papá", "Wow los hombres cuando se enamoran les importa un carajo el respeto, qué triste", son algunos de los comentarios de los internautas.

Publicidad

Por otro lado, recordemos que hace poco Shakira compartió en su cuenta personal de Instagram varios videos simulando una maquina de escribir, redactando frases como: "No fue culpa tuya", "ni tampoco mía", "fue culpa de la monotonía" y, luego con un video en el que un pie de hombre pisa un corazón escribió: "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría".

Algunos días después se supo que se trataba de su nueva canción y por los indicios, la letra estaría relacionada con su ruptura con Piqué y su historia de amor.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar: Trucos fáciles de Photoshop