Aida Cortés se arrodilló en la cama y su retaguardia hizo un excitante corazón

Las redes sociales son una gran herramienta que usan las personas, ya sea con fines recreativos o para monetizar, como es el caso de la creadora de contenidos Aida Cortés, quien por medio de sus plataformas digitales publica diferentes contenidos para entretener a sus fans en todo el mundo.

Por ese motivo, hace poco la joven modelo de OnlyFans decidió regalarle a sus seguidores en la plataforma de Instagram, en la que la siguen más de 3 millones de personas, una foto bastante subida de tono con la que dejó poco a la imaginación.

Y es que Aida Cortés decidió arrodillarse en su cama y usando lencería de color negra con encaje mostró el espectacular cuerpo que tiene, pero sin lugar a dudas lo que más llamó la atención fue su pose pues con su enorme retaguardia formo un 'tierno' corazón.

Como era de esperarse, sus fans enloquecieron con su posteo y le dejaron comentarios bastante subidos de tono.

Por otro lado, recordemos que hace poco Aida Cortés publicó algunas fotos bastante excitantes con las que puso a volar la imaginación de muchos, pues su cola se robó todas las miradas.

En las imágenes se puede ver a la emprendedora posando de frente usando una pequeña tanga y un top, todo el mismo tono y material y, en la segunda foto, Aida posó de espaldas a la cámara dejando ver su enorme retaguardia, pero al parecer, allí la joven se hizo algunos retoques según comentarios de sus seguidores.

Junto a su posteo, Aida Cortés escribió: "¿Qué planes hay en Bogotá? ❤️☃️". Hasta el momento su publicación cuenta con más de 200 mil me gusta y cientos de comentarios como por ejemplo: "Naaa tan grandes no son, buena ubicación de la cámara jaja", "Muy linda pero te vi mal con esa doblada de pared 😅", "Mi amor, Pareces de ficción ..buena, ricaaaa, bellísima, buenísima", "Me parece que se excedio en el Photoshop", y muchos más.

