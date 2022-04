Aida Victoria Merlano se disculpó por delicada imprudencia que le generó críticas

Hace algunos días, la influencer Aida Victoria Merlano cumplió años y su fiesta ha dejado mucho que desear, puesto que se ha desencadenado un montón de rumores por parte de algunos invitados y usuarios de las redes sociales , ya que la joven decidió contar públicamente en su momento quien le había dado y quien no, regalos de cumpleaños.

En un video que ella misma grabó para Instagram , se le escucha decir: "Yo aquí estoy delatando a la gente. Yo si voy a decir quién me dio y quién no" y además dijo que el regalo que más le gustó fue el que le dio su mejor amiga, se trata de un tarjetero de la marca Carolina Herrera; su segundo favorito fue un perfume Ilmin, obsequiado por 'el rey de las extensiones'.

Por su parte, Yina Calderón le regaló un bolso Mario Hernández, valuado en 1’299.000 pesos. Así mismo, Naldy, exnovio de la barranquillera, le regaló una cangurera Burberry de 900 dólares, aproximadamente, 3 millones de pesos colombianos. La actriz Lina Tejeiro le regaló lluvia de sobres y allí había 2 millones de pesos.

Esta actitud de Aida Victoria de contar que regalos o cuanto dinero le habían dado, no cayó para nada bien y por ese motivo fue criticada fuertemente, tema que la llevó a pedir disculpas públicas.

Por medio de algunos videos en su Instagram, la joven dijo: "Siento que la cagu&%$ y como lo hice públicamente, públicamente me voy a disculpar... Creo que el tema de abrir regalos todo el mundo lo hace, pero haber dicho específicamente cuando dinero había en cada sobre, estuvo muy mal de mi parte, porque fui muy poco empática con la gente que tuvo un detalle de llevar algo a mi cumpleaños y yo exponerlos a este juicio. En verdad de todo corazón les pido una disculpa...".

El video fue rescatado por la cuenta de Rechismes y allí miles de internautas opinaron al respecto: "Se le está pegando lo de Yina, primero la embarra y después ....no fue mi intención disculpas 😂😂😂", "Esa gente en un próximo cumpleaños o llevan regalo o no van 😂😂😂", "La cagaste y descagada no hay. Está bien reconocer los errores pero... Piensa antes de hablar mujer", y muchos más.