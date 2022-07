Daniel Arenas le da tremendo regalo a su novia para que se pueda movilizar por todo Europa

Daniel Arenas y Daniella Álvarez son una de las parejas más hermosas que hay en la farándula colombiana y quienes han demostrado que el amor sobrepasa todo lo que sea, si es verdadero.

Por medio de las redes sociales ellos han compartido que se fueron unos días de vacaciones a Europa, más exactamente a Paris, la ciudad de la luz, momento que se disfrutaron y conocieron algunos lugares.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es que en la filmación que compartió la exreina en su Instagram, se puede ver que su pareja le regaló un scooter, es decir, una patineta plegable y automática, para que se pueda movilizar mucho mejor durante sus días de descanso y además le servirá para facilitarle algunas tareas.

Junto a la publicación Daniella Álvarez de nuevo mencionó lo demasiado que ama a Daniel y lo feliz que se siente de que él haga parte de su vida. Las emotivas palabras de ella fueron: "Como me lo dijiste un día amor lindo: “de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso” 🥲 Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón".

La exreina continuó agradeciéndole por pensar en ella durante el viaje: "Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo❤️ y pues… nada como usar tus zapatos 3 tallas más grandes que los míos para poder tener mi aparato de oxígeno en el 🦶🙉. Siempre llenos de bendiciones conseguimos a último minuto nuestra propia scooter 🛴 para no apoyar el pie mientras cicatriza… y bueno, GRACIAS por hacer nuestros sueños realidad, por cargarme, por curarme, por cuidarme, por consentirme, por TODO Y MÁS 😍…TE AMO @danarenas ❤️❤️❤️❤️".

De esta manera la pareja ratifica el enorme amor que se tiene y que está preparada para enfrentar lo que sea.