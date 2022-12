El EMOTIVO video de una canción que Luisa Fernanda W grabó para Legarda

Luisa Fernanda W subió un video de un coverso de la canción 'Sálvame' de RBD con letra que ella misma compuso, según sus seguidores, dedicada a su fallecido novio, Fabio Legarda.

En el video se le ve nostálgica bajando las escaleras de un edificio y encerrada entre paredes. La letra que compuso para el video conmovió a sus seguidores ya que habla de la falta que hace alguien en tu vida.

El siguiente es un fragmento de la letra que Luisa agregó a la reconocida canción

"No me acostumbro a extrañarte

Te veo, pero estás distante

Cansada de tanto pensarte

No hay razón para olvidarte"

Los seguidores de la youtuber han manifestado que es un homenaje para Legarda y dejaron comentarios muy emotivos al video.

"Si nosotros que éramos sus fans lloramos, no me imagino cómo debe estar Lu que fue el amor de su vida", "como ella canta se nota su dolor y más las palabras de esta canción", "mediante los covers ella se expresa y es bueno porque está pasando por malos momentos", escribieron algunos.