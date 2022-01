Elizabeth Loaiza, guerrera sobreviviente del cáncer, conmueve con mensaje a su futura bebé

Elizabeth Loaiza , por medio de su red social de Instagram, demuestra ser una mujer guerrera y echada para adelante tras superar un sinfín de problemas de salud que enfrentó en 2021 y, que, a día de hoy, goza de los frutos gracias a una completa recuperación y la fe que conservó.

Una vez se recuperó de la inyección de biopolímeros que comprometió seriamente su integridad, así como del bebé que perdió a mediados del año pasado debido que el feto no se desarrolló, e igualmente del cáncer que padeció producto de los procedimientos que se tuvo que practicar tras la anterior pérdida, la modelo encontró una luz al final del camino.

Publicidad

De este modo la caleña y su esposo, Juan Benavides, no perdieron las esperanzas y lo volvieron a intentar, anunciando el pasado mes de noviembre que se les concedió el milagro de tener una hija, a pesar de todas las dificultades.

Publicidad

Ante la gran noticia, Elizabeth Loaiza ha estado muy activa en su perfil compartiendo detalle a detalle su etapa de gestación , en la que además de revelar el nombre de su bebé (Mía), también posteó para esta ocasión un emotivo mensaje mientras se hacía una ecografía.

"Eres un milagro de Dios. Siempre tuvimos fe de que llegarías a nuestras vidas (...) Mamá al saber que tenía cáncer, pudo haber decidido que le sacaran el útero, pero siempre soñó contigo y decidió someterse a las quimioterapias que fueron necesarias para lograr salvar tu casita (el útero)", escribió la empresaria.

Publicidad

"Hice todo lo que estuvo a mi alcance, oré y no te miento, habían días que sentía que no podía (...) hoy puedo gritarle al mundo: TODO PASA, mi enfermedad también pasó. Mía Benavides Loaiza está bien por la gracia de Dios. Esto es un milagro y me alegra compartírselos", concluyó la empresaria.