Epa Colombia confiesa que perdió el deseo sexual: "hace dos meses se me duerme"

Epa Colombia detalló para sus historias de Instagram una inesperada confesión que tomó por sorpresa a miles de internautas tras ponerlos en contexto y decir que, desde hace dos meses, perdió el apetito sexual .

"A mí no me funciona nada amiga. O sea, somos novias y tú me dices que hagamos el amor, y no amiga. Yo no sé si es que a mí no me dan cosquillas, se me duerme. Yo llevó como dos meses sin hacer el amor; yo digo: 'será que no me mojo, no siento o qué es lo que está pasando", contó la empresaria.

Por otro lado, Daneidy Barrera Rojas se refirió a que, posiblemente, descubrió la causa principal por la que ya no siente ganas, y es que hace unos años, sufrió un accidente en su zona íntima con el chuzo de una máquina de coser de su mamá.

"No sé si fue por el accidente (...) Yo te lo quiero contar porque soy súper imprudente. Tú me preguntas que: '¡Uy amiga! Tú debes de fornicar, tú debes de follar, y no amiga. Ahí sí paila. La persona que vaya a estar conmigo va a decir: 'No, esta vieja no la da nadita", manifestó.

Entre tanto, cientos de internautas aseguraron que la empresaria debió respetar la privacidad que mantiene con Diana Celis, pareja con la lleva más de seis años, en vez de haber hecho aquella confesión.

"Muy mal que ventile eso en redes. Ni con toda la plata del mundo deja de embarrarla", "Cuéntale eso a tu sexólogo, él te ayudará, nosotros no", "Si yo fuera Diana Celis le terminaría", "Dígaselo a ella personalmente, pero no lo haga público", fueron algunas de las reacciones.