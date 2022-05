Epa Colombia presenta el enorme closet y la infinidad de prendas que ya tiene en su nuevo penthouse

Desde hace algunos días Epa Colombia ha estado en los principales portales de noticias, ya que por medio de sus redes sociales le mostró a sus millones de seguidores el enorme penthouse que se compró.

La empresaria de keratinas contó en el pasado que había adquirido una nueva propiedad en la zona del Salitre en Bogotá , se trataba de un lujoso penthouse que estaba en obra negra, por ese motivo ella en ese entonces no se fue a vivir allí.

Publicidad

Después de varios meses de trabajo, Epa Colombia compartió con sus fans cómo quedó su nuevo hogar que está compuesto por una sala de cine, Bbq, un inmenso balcón, una habitación principal demasiado grande, Jacuzzi, y muchos más espacios.

Pero lo que más ha llamado la atención de los internautas es el gran closet que la joven mandó a construir. El espacio es toda una habitación la cual tiene varios compartimientos para poder poner toda su ropa, sus zapatos y además hay un tocador.

Epa Colombia aprovechó que estaba relajada en su casa y mostró más a detalle ese espacio soñado. Junto a un video se le escucha decir: "Amiga ya estoy acomodando mi ropa, ven. Mis bolcitos, mis pantaloncitos, amiga, mis zapatos, ¿tú si me has visto con unos zapatos elegantes o algo así?, casi no soy de vestidos elegantes ni nada de eso porque yo antes era muy de barrio, (…) pero se me ven regios...".

Esta no es la primera vez que la empresaria de keratinas alardea de todos los lujos que tiene, pues en ocasiones pasadas ha mostrado su lujosa camioneta, la casa que le regaló a sus papás, los tenis y ropa de marca que se compra, y muchos más.

Publicidad

Sin embargo, siempre ella recuerda que todo lo que tiene es gracias al apoyo de sus seguidores y sus clientes que compran sus productos.