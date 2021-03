Epa Colombia reveló quién fue el fabricante de su keratina y que ya le quieren hacer competencia

La empresaria Epa Colombia dijo por medio de redes sociales que sus keratinas eran diseñadas por alguien foráneo al país, por lo tanto, no tiene competencia directa.

Daneidy Barrera aseguró que su producto capilar lo descubrió en Rusia, justo cuando estuvo en el Mundial de fútbol.

Así lo dijo Epa: “Yo resulté en Rusia, sola. A punta de historias conseguí la plata para irme para allá”. Según ella, tenía el cabello algo maltratado y fue allá donde alguien le dijo que debería hacerse un tratamiento. El resultado fue tan bueno que por esa razón pidió el contacto del fabricante.

“Fue el producto que yo implementé en Colombia. Perdí todos mis ahorros en Rusia, pero me traje el mejor contacto”, agregó.

Asimismo, dijo que su producto no tenía competencia directa, debido a que el fabricante es ruso. Además, aseguró que no hay ninguna marca del país que haya dado con el chiste de su producto capilar.

Publicidad

Por lo tanto, si alguien piensa montarle la competencia está perdiendo el tiempo.

De igual manera, comentó que su producto es tan bueno que sorprendió inclusive a la mamá de la actriz Lina Tejeiro .

Sin embargo, la joven, al parecer, se refirió al tema porque alguno de sus amigos también quiere vender productos para alisar el pelo.

Por su parte, Yina Calderón y Manuela Gómez hablaron respecto al tema. Esto después que sus seguidores les indagaran si eran ellas las que le iban a generar la competencia.

Yina expresó que era su hermana Juliana quien iba a poner su empresa de keratinas, pero que su intención no era bajarle el negocio.

Así lo dijo Calderón: “La que va a sacar la keratina es mi hermana Juliana que viene haciendo la fórmula con el laboratorio hace tiempo. No me interesa competir con nadie y también pienso que para todo el mundo hay. A todo el mundo le puede brillar el sol, nadie es dueño de nada, confió en ella y en el laboratorio”.

Publicidad

Mientras que Manuela dijo que ella jamás ha contemplado dicha idea.

“No se me ha pasado nunca por la cabeza sacar línea de keratina, porque es como hacerle la competencia directa a una colega mía, entonces no aguanta de verdad”, dijo Gómez.