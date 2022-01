Exreina del Carnaval acusa a profesores de prestigiosa universidad por discriminación

Stephanie Mendoza, exreina del Carnaval de Barranquilla 2017, reveló mediante un video que fue víctima de discriminación por parte de unos profesores de una prestigiosa universidad en Bogotá durante su etapa de formación profesional.

'Fefi', tal como se hace llamar en su perfil de TikTok, contó que, en su primer semestre de derecho en Los Andes , y con tan solo 18 años, una docente la expuso frente a todo su salón debido a que "su acento y su voz eran insoportables".

Publicidad

"Hay una clase que se llama 'Lógica y Retorica' que es obligatoria y todos la tenemos que ver. Mi profesora, que, por cierto, no fue la que dijo eso, invitó a otros dos profesores que también dictaban la materia para que nos calificaran en un debate que teníamos", manifestó Mendoza.

Publicidad

"Cuando era mi turno, ustedes se podrán imaginar que mi acento costeño se nota bastante ", agregó la joven influencer en su clip, y creyendo que, a pesar de su nerviosismo, pensó que su presentación había salido bien.

No obstante, una de las maestras invitadas, sin importar la presencia de demás profesores y alumnos, le aconsejó que mejor se retirara de la carrera y parara de estudiar derecho: "A ti no te va a ir bien en la vida con este acento, me molesta demasiado la manera en que hablas y no creo que nadie te vaya a contratar", dijo la mujer en su momento.

Publicidad

Tras esto, otro docente intervino y defendió a Stephanie al decir que "le encantaría escuchar ese acento todo el tiempo". Anterior a esto, la exreina también denunció que no era la primera vez que sufría de xenofobia en dicha universidad:

Publicidad

"Otra profesora me puso un lápiz en la boca porque dijo que mi acento costeño le molestaba", recalcó. A día de hoy, Mendoza cumplió su sueño y ejerce su profesión de abogacía con TikTok en Los Ángeles, Estados Unidos .