Karen Sevillano defendió a Lina Tejeiro y opinó sobre la ruptura de la actriz con Juan Duque.

Tras conocerse que la relación entre el cantante de reguetón y creador de contenido Juan Duque, con la actriz llanera Lina Tejeiro había llegado a su fin, en redes sociales se han dado a conocer toda clase de hipótesis sobre cuál habría sido el motivo que los llevó a tomar esa decisión, pues ambos se veían muy 'encarretados'.

Que Lina aún extraña a su exnovio Andy, que no pudieron enfrentarse a la distancia que a veces deben tomar por sus compromisos laborales, que Juan Duque se hablaba aún con su ex y que llenaba de 'likes' las publicaciones de otras mujeres, son tan solo algunas de las teorías que los internautas manifiestan. Y aunque a ciencia cierta no se conoce el motivo de la ruptura con exactitud, el cantante paisa se encargó de aclarar que no hubo infidelidad.

Pese a ello, la situación sigue siendo tema de conversación, y muchas personas han tomado partido juzgando a Lina por no haber logrado mantener una relación estable.

Es por eso que la creadora de contenido Karen Sevillano salió en sus redes a defender a la actriz, quien al parecer se ha convertido en una de sus buenas amigas.

"Si ella terminó con su novio, ella tendrá sus motivos, si ella decidió dejarlo, a nadie lo dejan por bueno, entonces ella sus cosas malas habrá hallado en el muchacho y por ende decidió terminar. Yo tampoco soy quien para estar opinando sobre el muchacho, pero obviamente uno tiene sus opiniones, como por ejemplo la propuesta del noviazgo: básica, básica". anotó.

