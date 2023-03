La dolorosa tragedia de presentadora de Día a Día que la llevó a dejar el programa y el país

Marcela Sarmiento, recordada expresentadora de Día a Día, reveló dolorosos detalles de su vida privada que la habrían llevado a abandonar no solo el programa matutino de Caracol Televisión sino también el país.

Sarmiento, que ahora es panelista de 'Sin rollo' de Univisión, contó en entrevista con ‘Despierta América’, que su decisión de abandonar Colombia estuvo relacionada con un lamentable episodio: perdió a su bebé en 2005.

Según detalló, pasó los nueve meses del embarazo en los estudios de Día a Día, por lo que volver allí le causaba una gran tristeza. La desgarradora perdida ocurrió durante el parto.

“Hay un accidente en mi barriga y se enreda el cordón umbilical y Miguel [el bebé] no recibió más oxígeno y murió”, contó al programa.

Publicidad

Y agregó: “Es poco superable, en el fondo no lo superas, uno aprende a vivir con esa situación, uno aprende a vivir con ese dolor. Yo tuve que salir de Colombia para poder recuperarme porque yo estaba muy triste, estaba muy mal”

En medio del dolor, la comunicadora decidió viajar a Estados Unidos, país en el que se le abrieron varias puertas; sin embargo, años después su esposo, Alejandro Nieto, falleció mientras entrenaba en un gimnasio. Para ese entonces, Marcela Sarmiento ya tenía dos hijas, Paulina y Florencia, y llevaba 19 años de casada.

“Yo me quedé en blanco… Lo que estaba pasando no era una película de terror, no era una cosa inventada, era una cosa real y me estaba pasando a mí”, reveló sobre la repentina muerte de su compañero de vida.

Publicidad

Actualmente la presentadora vive en Miami junto a sus hijas. Desde la muerte de su esposo no ha tenido más parejas ya que considera que "solo ha tenido un amor".

Te puede interesar: Maxwell revela cómo superó el cáncer