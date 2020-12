La secuela que el COVID-19 dejó en Danna García y que aún no ha podido superar

Danna García reveló en la revista Vea, de la que es portada, que el COVID-19 le dejó secuelas que aún no supera, pero que sigue trabajando en ellas para mejorar. La actriz que interpreta a Norma en ‘Pasión de Gavilanes’ dijo que ahora tiene problemas de memoria y que hasta ha sufrido de vértigo.

Cabe recordar que Danna se contagió por primera vez en España y luego dio positivo a la prueba de coronavirus varias veces. Por esta razón estuvo separada de lo que más ama, su hija Dante, y pasó una temporada muy dura hasta con sus vecinos de edificio.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice, ‘apréndete, todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”, explicó la actriz a la revista en su edición impresa.

Y con respecto al vértigo contó que una vez se cayó con su hijo en brazos: “Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”.

Además de eso, en junio padeció otras secuelas que fueron la caída de pelo y una resequedad extrema. Incluso su voz se vio afectada, pues estuvo “ronca” un buen tiempo.

Pero no todo han sido tristezas para Danna García, en la misma publicación la actriz contó que gracias al amor y apoyo contaste de su familia ha logrado superar los obstáculos.