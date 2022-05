Lina Tejeiro revela la millonada que pagó para quitarse los biopolímeros de su cola

Los que siguen a Lina Tejeiro conocen muy bien la historia que ha tenido que vivir debido a los biopolímeros que tuvo en su cola, los cuales pusieron en riesgo su salud y su vida.

Después de algunos meses de la gran cirugía a la que se sometió, la actriz decidió hablar del tema y contó que esperaba que hubiera una compensación por el daño que le hicieron, pero no fue así, por ese motivo a ella le tocó meterse la mano en el bolsillo y sacar una millonada para quitarse ese veneno del cuerpo.

Por medio de sus videos en su canal de YouTube , la joven contó que ahora debe hacer muchos sacrificios para poder recuperar su figura: "La idea es ir a clase de 6 de la mañana, a hacer, como les dije, glúteo. Desde que me retiraron los biopolímeros, hace como 2 años. Para los que no saben, me pusieron biopolímeros sin darme cuenta, y me hicieron una cirugía. Y me los retiraron todos, entonces, quedé completamente plana. Así que, muy juiciosas, hago glúteos todos los miércoles".

Lina Tejeiro también contó que ella corrió con todos los gastos de su operación: "Para esa época, cuando estaba buscando la casa, me pasó que me descubrieron los biopolímeros, y también estábamos en pandemia. Entonces, me tenía que bajar de la platica de los biopolímeros. Era sacar plata de la casa, descompletar lo que tenía para la casa, para operarme los biopolímeros, que no es una cirugía nada económica. Eso puede costar entre, no sé cuánto es en dólares, pero en pesos colombianos me costó entre 30 y 40 millones de pesos".

Así mismo, la actriz dijo que esa cirugía no la deberían cobrar: "La retirada de los biopolímeros, que es una cirugía que no debería ser cobrada… Yo, gracias a Dios, pude tener la manera y el modo de pagarlo; pero hay mujeres que no lo tienen y que también son engañadas, les meten este producto, les dañan la vida y no tienen el dinero para poderse sacar este ‘veneno’ del cuerpo, y empiezan a sufrir un montón de contraindicaciones".