Lina Tejeiro se viraliza con respuesta sobre si volvería con un exnovio

Lina Tejeiro es una mujer muy activa en sus redes sociales , en las que comparte con sus millones de seguidores todo tipo de contenido con el que se roba el cariño y respeto de sus fans.

Hace poco, por medio de su cuenta personal en Instagram , en la que la siguen más de 9 millones de personas, la joven abrió su corazón y respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores.

Uno de ellos no se quedó con la duda y le preguntó a Lina: "¿Volviste o volverías con un ex?", algo que la mujer no dudó en responder con total sinceridad.

Desde la comodidad de su casa, Lina Tejeiro mientras escucha música de fondo dijo: "No, ni lo uno ni lo otro".

Con esta respuesta ella estaría aclarando los rumores de una posible reconciliación con su exnovio, el cantante Andy Rivera .

Recordemos que hace algunos meses se comenzó a hablar sobre un acercamiento entre ellos dos, cuando se supo que ambos estaban en Estados Unidos y que posiblemente se estaban quedando en la misma habitación del hotel.

Por este motivo, con lo que dijo Lina, queda claro que volver con Andy Rivera es algo que no está en sus planes por el momento, algo que dejó muy tristes a sus seguidores, quienes esperaban que fueran verdad los rumores y que por fin estuvieran felices de una vez por todas.

"Se boletearon solitos y ahora otra vez que nada jajaja", "Lina y sus auto preguntas 😂", "Al fin se cansó de tanto andar de tras de él 😂😂", son algunos de los comentarios en el video de Rechismes, cuenta que publicó el video de Lina Tejeiro.