María Gabriela Isler reveló que se separó de Mauro Urquijo: "Tuvimos un problema muy bobo"

María Gabriela Isler, modelo transexual y esposa del reconocido actor Mauro Urquijo , contó a detalle para la televisión pública, una de las más difíciles etapas que ha tenido que afrontar durante su relación debido a las constantes peleas que los llevaron a estar separados por un mes.

"Ese chisme no lo había tirado yo (...) esa es una bomba que nunca la supo Colombia porque no quise escandalizar ni decir nada. Mejor dicho, me tocó ir a buscarlo, yo a él", contó la pereirana.

A su vez, María Gabriela habló muy por encima que se trató de un problema "muy bobo y muy mínimo" que ocurrió en marzo de este año y que a Mauro Urquijo le disgustó, en especial, por la actitud pasada de tono de su pareja.

"Él recogió todas sus cosas del apartamento y se fue para Bogotá, compró tiquetes y se fue y llegó a Villavicencio donde sus papas y se quedó allá", confesó la mujer para 'Lo Sé Todo'.

Pese a todo esto, Isler aseguró que su relación sigue intacta y que la llama del amor entre los dos se mantiene "como cuando iniciaron: sin problemas, muy relajados, muy abiertos, y que la han pasado muy rico sin ningún tipo de peleas".

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler decidieron hacer público su romance en marzo de 2019, y después de casi 5 meses de la noticia, contrajeron matrimonio el sábado 31 de agosto del mismo año en Santa Marta.