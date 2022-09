Muy ofendida se mostró en redes sociales la Dj y creadora de contenido Yina Calderón, pues al parecer un hombre al que ella consideraba su amigo, la hizo pasar un momento muy bochornoso.

Se trata de Alan Ramirez, quien según las declaraciones de la emporesaria la humilló frente a un montón de gente que se encontraba presente en un evento. Aunque si bien, no se conocen detalles de que evento se trataba, Yina afirmó que su supuesto amigo la había invitado para que fuera la payasa, pues cuando ella se subió a la tarima toda la gente empezó a abuchearla y a pedirle que se fuera.

Publicidad

“Alexis Escobar, al que le agradezco, me cogió de la mano y me subió a la tarima. Cuando yo me subí a la tarima, todo el mundo empezó: ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Y me bajaron”.

El suceso al parecer le afectó tanto a la influencer, que en medio de su relato, el cual publicó en su historia de Instagram, la mujer se desató a llorar. Sin embargo, no se quedó callada y le envió unos cuantos insultos al hombre.

“Hay que recalcarle, Alan Ramírez es un hiju#%&@ payaso, ¿por qué no respeta?, que se deje de ser tan mar&%#, tan lambón y tan hiju#%&@. Porqué usted se montó ahí, a decir unas palabras, y le bajaron al micrófono. Y el responsable es Alan Ramírez”.

Publicidad

Así mismo, en medio de toda su decepción agregó: “No necesito lamberle a nadie, yo siempre he sido una hiju#%&@ pa’ todos ustedes. De verdad, Alan me invitó a este cumpleaños pa’ ser la payasa. Alan, siendo una de las personas que más quiero en la vida, me invitó pa’ que yo fuera el payaso”, puntualizó Yina Calderón.

Publicidad

Te puede interesar: