Nórida Rodríguez cuenta desgarradora anécdota con su gato; extraña demasiado a Toto Vega

A tan solo 1 mes de la partida del actor Toto Vega, su esposa Nórida Rodríguez lo sigue honrando compartiendo en redes sociales algunos momentos que vivieron juntos y cómo ha continuado su vida sin su compañía.

Por ese motivo, hace poco la actriz le contó a sus seguidores que el gato de la pareja extraña mucho a Toto, tanto es así que se acerca a la maleta que llevaba el actor en su último viaje y maúlla incansablemente.

Junto a una foto del actor, Nórida comenzó expresando el dolor por la partida de su esposo: "Amor mío, hoy se cumplen 30 días sin ti. Treinta días sin tu beso al despertar y sin tu abrazo al dormir, sin tu sonrisa, sin tu alegría, sin tu voz diciendo te amo y sin el par de girasoles que habitaban tus ojos".

Luego, reveló que no ha sido capaz de desempacar la maleta del actor: "Me resulta absurdo pensar que salimos juntos de nuestra casa y tuve que regresar sin ti, apenas con una maleta llena de tu ropa, que no he sido capaz de deshacer y junto a la que nuestro gato maúlla a diario, haciéndole eco a mi llanto. Todo grita tu ausencia y ni aún el amor de los que tú y yo amamos puede llenar el vacío de ti, ni mitigar este dolor, porque nada ha dolido más que estar viva sin ti y que haber perdido mi hogar, que eras tú. Te amo".

Recordemos que Toto Vega murió la noche del pasado 25 de septiembre cuando se encontraba junto a su esposa en el cierre del Festival de Cine Verde en Barichara.

Tras terminar de dar su discurso se desmayó y fue llevado a un centro médico en el que confirmaron su muerte tras sufrir un infarto fulminante.

