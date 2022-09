Paola Jara se pronuncia tras ser atacada por tinturar el pelo de su perrita

Paola Jara es una de las artistas más queridas que hay en el país y a quien le encanta regalarle a sus millones de seguidores fotos o videos de su vida personal y laboral.

Por ese motivo hace poco decidió compartir con sus fans en Instagram un video en el que muestra que sus tres perritos estaban en la peluquería para un cambio de look, sin embargo, una de las mascotas llamó más la atención.

Se trata de 'Mia' la perrita de raza Pomerania a la que le estaban tinturando el pelo de color rosado.

En la filmación Paola dijo: "Estamos haciendo aquí mejor dicho… ahora les muestro cómo nos va a quedar este experimento con mi niña". Algunos segundos más tarde la cantante mostró a su perrita de color blanco, con sus patas y orejas de color rosa feliz corriendo por toda la casa.

Como era de esperarse, la cantante fue atacada por algunas personas en las redes sociales, pues insinuaron que la tintura era dañina para los animales, por ese motivo Paola Jara decidió hablar al respecto y dar un parte de tranquilidad: "Miren pues pa’ los que están tan traumatizados, que voy a atentar contra la vida de mi perrita, que son mis hijos, lo que más amo. Ese tinte es especial para mascotas, para perros y para gatos. No es tóxico, no los va amatar, no los tinturé (risas) con tinte para humanos. Es para mascotas, es especial ¿Listos? Pa´ que no estén traumaditos".

Respecto a esto, varios veterinarios y personas que hacen parte de grupos animalistas no están de acuerdo con que se tinture el cabello de las mascotas así sea con productos naturales.

