"Ricura de mujer", le dicen a Esperanza Gómez por foto con body transparente

Escuchar el nombre de Esperanza Gómez es sinónimo de sensualidad y erotismo, pues la mujer se ha sabido ganar su posición en el mundo del contenido para adultos, y le gusta complacer a sus seguidores.

Por ese motivo la mujer de 41 años, es muy activa en su cuenta personal de Instagram en la que le gusta dejar picando a sus fans con fotos y videos demasiado subidos de tono.

Hace poco, la actriz compartió una imagen en sus redes sociales, con la que dejó poco a la imaginación y los internautas enloquecieron pidiendo mucho más de la mujer.

Allí se puede ver que Esperanza Gómez está en una habitación y está usando un body que se robó todas las miradas, pues es totalmente transparente y en la parte de sus senos tiene dos corazones que tapan sus pezones.

En su parte íntima femenina también tiene un pequeño pedazo de tela que tapa lo justo y lo necesario.

El outfit ella lo acompañó con unos tacones bastante altos del mismo color piel que el body. Además, está maquillada para un momento especial y con su mano juega un poco con su cabello, para darle el toque de sensualidad a la foto.

La segunda imagen que posteo en su Instagram, es con el mismo traje, pero en esta oportunidad posa de medio lado, dejando ver sus glúteos en todo su esplendor, una parte del cuerpo que muchos de sus fans a nivel internacional y nacional aman.

Varios seguidores no demoraron en dejarle algunos comentarios pidiéndole mucho más: "Más Hermosa y Sexy Cada Día...💐", "Ud es mi Amor Platónico y sueño con tomarme una foto con Ud", "Quiero verte con menos ropa", "Como me gustaría llegar a esto 😍", "Me encantaría estar contigo y hacerte cosas ricas mi amor 😋", y muchos más.