¡Se destapó!: la ‘Barbie Colombiana' dijo que al parecer Epa Colombia lava dinero

Epa Colombia recientemente se ha convertido en protagonista de un nuevo escándalo debido a una respuesta de Yoli Álvarez, quien se hace llamar la ‘Barbie Colombiana’.

Pues la examiga de la empresaria de keratinas lanzó fuertes señalamientos al manifestar a través de sus historias en su cuenta de Instagram que Daneidy lavó dinero en el pasado y que siempre ha estado en malos pasos desde el tiempo que las dos tenían una amistad.

Las palabras de la modelo trans dieron inicio al activar en sus historias de Instagram la popular dinámica preguntas y un usuario le cuestionó si Epa Colombia lavaba dinero, lo que llamó la atención de Yoli, ya que afirmó que en repetidas ocasiones le han preguntado por lo mismo, así que en esta ocasión quiso responder.

“Yo creía que lavar dinero era hacer billetes falsos, pero una abogada me explicó, porque ustedes saben que soy bruta. Por lo que viví, por lo que fui testigo y por lo que escuché en el tiempo en el que estuve con ella, puedo decir que sí lava dinero”, dijo la ‘Barbie Colombiana’.

Sin embrago después de su confesión y aclarar la duda para quienes la tenían, Yoli Álvarez enfatizó en que lo dijo respecto al pasado, pues ahora no tiene conocimiento alguno de si la empresaria lo continúa haciendo o no.

“Ahora como yo ya no estoy con ella, yo ya no soy nada de ella, entonces no puedo decir lo mismo si ella ya no está haciendo eso. O sea ahorita no sé. En el tiempo que estuve con ella, y de lo que sabía, sí, ahorita no sé”, terminó diciendo en sus historias Yoli.

Ante todo lo que manifestó la ‘Barbie Colombiana’ los internautas no dieron espera para dar sus opiniones al respecto generando varias reacciones, en donde resaltaron que no fue tan buena idea que Yoli hablará del tema y que para dar tremenda afirmación debería tener pruebas.

Hasta el momento Epa Colombia no se ha pronunciado, sin embargo, el escándalo no deja de moverse en las redes sociales.

