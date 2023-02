Shakira expone miedoso objeto en el balcón de su casa tras estreno con Karol G

Shakira y Karol G estrenaron hace poco su canción en colaboración llamada 'TQG', la cual sería una fuerte tiradera a las exparejas de las cantantes, Gerard Piqué y Anuel AA.

Y es que varias partes de la canción dicen: "Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias" o "Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido".

Luego de este estreno, los nombres de las artistas se convirtieron rápidamente en tendencia en las redes sociales, sin embargo, algunos días después, Shakira sigue dando de qué hablar debido a que puso de nuevo la bruja en el balcón de su casa.

La barranquillera ya había guardado el tenebroso objeto, pero en los últimos días quiso volver a ponerlo a las afueras de su enorme mansión y, al parecer, sigue mirando a la casa de sus exsuegros.

Publicidad

El medio de comunicación Chance de España, compartió por medio de su cuenta personal en Twitter un video en el que se ve a la bruja. Allí escribieron: "La bruja continúa custodiando el domicilio de Shakira tras su última canción con Karol G".

#VÍDEO | La bruja continúa custodiando el domicilio de Shakira tras su última canción con Karol G https://t.co/Nlqqitrj2V pic.twitter.com/lSxvjAANXp — CHANCE (@CHANCE_es) February 24, 2023

Recordemos que la primera vez que se vio a la bruja en el balcón de la casa de Shakira fue cuando la barranquillera y el DJ argentino Bizarrap estrenaron la 'Sessión #53'.

Allí la barranquillera lanzó frases dirigidas a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".

Publicidad

Este tema en poco más de veinticuatro horaslogró más 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a 'Despacito' de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

Te puede interesar: Un consolador dentro del bolso de Yaya