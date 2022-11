Shakira pone a volar la imaginación al posar con elegante vestido transparente

Durante los últimos meses la cantante barranquillera Shakira se ha convertido en la mujer más comentada en diferentes medios de comunicación y entre la ciudadanía, luego de que se confirmara que su relación de 12 años con Gerard Piqué finalizara al parecer por una supuesta infidelidad del jugador de futbol.

Desde ese entonces la artista se ha dejado ver en las redes sociales continuando con su vida y sacándose algunas fotos con sus seguidores en diferentes lugares de Europa.

Publicidad

Así mismo, Shakira se volvió un poco más activa por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que publicó hace poco una foto con la que dejó poco a la imaginación y, es que allí se ve que está usando un vestido elegante con algunas transparencias, mostrando parte de su tonificado cuerpo.

Esta foto se debió a que Shakira fue elegida por la firma británica Burberry para ser la protagonista de su campaña navideña de este 2022.

En la plataforma de videos de YouTube se encuentra el video completo que grabaron en el que Shakira se robó todas las miradas al posar con transparencias, luego con una falda, un body bastante ajustado, y un gabán beige con colores muy de diciembre.

Publicidad

Como era de esperarse, los internautas opinaron al respecto y trajeron a colación a su expareja Gerard Piqué: "Ok mana linda no dejaste pa nadie 😍😍😍😍 mucho con demasiado 😍 @shakira 🔥🔥🔥 después de ti la pared !", "El nuevo vestido de la venganza", "Bravo Shakira así somos las Colombianas unas Amazonas guerreras🔥🔥🔥👏👏👏", "A ti lo que te hicieron fue un favor quitándote el estorbo ese de marido, porque andas toppppp Dios Miooooo, me encanta 🥰 tu nueva versión de ti. PODEROSA !".

Por otro lado, recordemos que hace poco la cantante y el deportista llegaron a un acuerdo sobre la tenencia de sus hijos.

Publicidad

Allí se determinó que Shakira se podía llevar a los niños a vivir con ella a Miami, Estados Unidos y, Piqué los podía visitar cada vez que pudiera viajar.

Te puede interesar:

Trucos para eliminar malos olores de la casa