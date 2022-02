Sugestivo video de Epa Colombia 'encuerada' desata rumor de que tiene OnlyFans

En los últimos días Epa Colombia ha dado mucho de que hablar, primero por su ruptura con la futbolista Diana Celis y ahora por un video muy sugestivo que compartió en su cuenta personal de Instagram .

Desde que se conoció que la empresaria de keratinas está soltera, ella ha decidido hacer varias cosas diferentes para como dijo ella "empezar de cero". Recordemos que hace algunos días, la influencer se sometió a nuevas cirugías en su cara y compartió todo el proceso en sus redes sociales.

Publicidad

Ahora Epa Colombia volvió a dar de que hablar debido a un video en el que se ve con un traje muy sexy. Frente a la cámara la empresaria baila y se mueve usando un traje de dos piezas al parecer de cuero y al principio dice que le tocó crear la cuenta de OnlyFans porque la venta de keratinas está muy mala.

Mientras baja hasta el piso, detrás de ella hay un espejo muy grande que en un momento deja ver que su traje en la parte de la cola tiene solo un pequeño hilo que tapa lo justo y lo necesario. En la filmación se escucha a alguien decirle a Epa Colombia: "Manchi se te ve el cul%&$", y ella se ríe y dice: "¿En dónde, en el espejo?".

Publicidad

Algunos segundos más tarde Epa Colombia dice: "Amiga, te voy a dejar acá el link de mi OnlyFans. Ay no mentira amiga, mi mamá me va a pegar cuando vea estas historias, el link es del call center es para agendar citas... Ahorita mi mamá se va a atacar y me va a decir que ejemplo le estoy dando a mi equipo de trabajo".

Publicidad

Como era de esperarse los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y la criticaron por querer más y más plata: "La gente entre más tiene, más quiere … es verdad, el dinero cambia a las personas.", "K es eso tiene más emoción ver ala bruja del 71 k esta", y muchos más.