Vicente Fernández Jr. le regaló lujoso anillo a su novia, casi 20 años menor que él

Vicente Fernández Jr. y Mariana González conforman una de las parejas más reconocidas de la farándula latinoamericana. Su relación comenzó en 2020 y gracias a las redes sociales y su historia de amor acabará en boda.

Ante una imponente torre Eiffel, el mayor de los hijos del fallecido cantante mexicano Vicente Fernández y quien lleva su nombre, se comprometió con Mariana González, conocida como la ‘Kardashian mexicana’ por sus medidas voluptuosa y su gran parecido con la influencer estadounidense.

El pasado noviembre revelaron que en 2023 llegarían al altar y la gran boda se festejaría en Guadalajara, pero fue hasta este fin de semana que llegó el lujoso anillo y González presumió la lujosa joya a través de sus redes sociales.

Durante su viaje a París y en medio de una cena romántica, Mariana posó disimuladamente y mostró el anillo que Vicente Fernández jr. su pareja, 19 años mayor, le habría entregado sellando así una pedida de mano soñada.

“Te elegí a ti : Por que eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentia no me importó Nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos lo días. El amor es Ser amigos ,compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una Vida Juntos Te amo con todo mi corazón Un día inolvidable 1 / 12/ 2022 ❤️”, publicó la feliz mujer comprometida.

El post alcanzó más de 58.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios de seguidores que se alegraron por la pareja y les desearon éxitos en su matrimonio y en su vida amorosa.

