Video: Andrea Valdiri habla del fin de su matrimonio con Saruma; está durmiendo en la sala

Andrea Valdiri sorprendió en redes sociales tras pronunciarse sobre el fin de los matrimonios; la empresaria le habría echado el vainazo a su esposo, el creador de contenido, Felipe Saruma. Los usuarios quedaron asustados, ¿se acabó el idilio de amor?.

Aunque la noticia asustó a más de un seguidor de la barranquillera, lo cierto es que estaría bromeando acerca de la condición que tiene su esposo, que, al parecer, la obliga a dormir en la sala de la casa: ronca mucho.

“Todo el mundo me dice ‘Valdiri vente a descansar, busca a Saru’. Por eso es que los matrimonios se acaban. No marica, me quedo en la sala durmiendo”, contó a través de sus historias de Instagram.

La también empresaria aprovechó para mostrar en video a Saruma mientras dormía; el joven de 23 años "levantó" la casa a ronquidos. Algunos usuarios terminaron preocupados por su salud.

"Por eso es que se acaban los matrimonios", mencionó Valdiri haciendo referencia al ruido que hace su esposo al dormir.

Aunque muchos de los usuarios terminaron tomando el video con gracia, otros aprovecharon para enviar recetas y tips a la bailarina para ponerle fin al "problemita" de Saruma.

“Parece camión bajando”, “hay que taparles la nariz y ahogarlos y se acaba la roncadora” “¿Tan joven y roncando? Llévelo al médico más bien”," prefiero un man que ronque y ame a mi hijo a uno qué me ponga cachos", "mejor llévalo al médico, las palabras tienen poder", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @chismes.de.famosos.

Vale la pena mencionar que la pareja actualmente goza de la mejor etapa de su relación y no pierden oportunidad para demostrarse su amor. Además, según sus seguidores, son unas de las parejas más estables del mundo del entretenimiento.

