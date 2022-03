VIDEO: J Balvin muy emocionado, cuenta que su mamá salió de la clínica y ganó la batalla de su vida

El cantante paisa J Balvin compartió hace poco por medio de su cuenta personal de Instagram , algunos videos muy eufóricos contándole a sus millones de seguidores que su mamá, Alba Mery Balvin había salido de la clínica.

En las filmaciones se puede ver en un principio al artista en su casa y allí muy conmovido y pensativo dice: "Ya voy por mi madre... Gracias a todos los que oraron, a los que estuvieron pendientes, a los que mandaron buena vibra... Realmente lo más importante nunca se puede comprar. Lo verdaderamente importante no tiene precio".

Algunos segundos más tarde está el intérprete de 'Colores' en su carro y muy emocionado dice: "Ya voy por mi mamá, que día tan chimba, ella no sabe la sorpresa que le tenemos".

Una vez que llegaron a la clínica, se ve a J Balvin muy feliz viendo a su mamá quien lo está esperando sentada en una silla y con voz muy fuerte dice: "¿Quién ganó la guerra? ¿Por qué va a llorar? Ganamos la guerra, esas si son guerras de verdad, las únicas que valen la pena".

Al final de la filmación, va el cantante junto a su mamá y otro acompañante en el carro y él le habla a ella, quien tiene una máscara de oxígeno: "¿Quién no veía hace rato la calle, como la está viendo, sabrosa o no?. Mamor nos vamos de rumba, usted no va pa´ la casa".

Los seguidores del paisa demostraron su enorme felicidad por saber que Alba Mery Balvin se estaba recuperando satisfactoriamente: "Que bendición, las madres son la compañía más hermosa del mundo 😍", "la única guerra real", "Que bien bendiciones",son algunos de los mensajes que le han dejado.