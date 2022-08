VIDEO: Jhonny Rivera habla sobre la verdadera razón de por qué está alejado de las redes sociales

Jhonny Rivera es una de los artistas más queridos en el país, cantante de música popular que ha realizado diversas colaboraciones con varios músicos, incluso con su hijo Andy Rivera. Sus canciones han sido todo un éxito en la industria, por lo que es admirado por muchos.

Recientemente, el cantante se pronunció en redes sociales tras llevar una larga ausencia, lo que ha causado intriga entre sus seguidores, ya que Jhonny era bastante activo en su cuenta de Instagram.

El pasado jueves 4 de agosto, Jhonny Rivera reapareció a través de sus stories, en donde grabo un video explicando las razones por las cuales se había motivado a desconectarse por completo durante un tiempo de sus redes sociales.

“Buenos días, mi gente. ¿Cómo amanecieron?, ¿Ustedes han notado que estoy un poco disperso de las redes?”, dijo inicialmente el artista.

Seguido y sin tantos peros, explicó que no sabe muy bien por qué se alejó, y que no le ha sido posible conectarse otra vez, refiriéndose a que ocurrió una serie de eventos que lo motivó a tomar esa decisión.

“No he podido, y es por un motivo muy especial: A mí me afecta cualquier ataque. La gente empieza a molestarlo a uno, a veces injustamente, y uno o yo me afecto, mejor dicho, hay gente a la que le da igual, pero a mí si me afecta”, expresó Rivera.

El artista hizo referencia a que los ataques eran en algunas ocasiones “pendejos”, en los que ha sido víctima con acusaciones como de supuestamente haber robado una canción de Sebastián Ayala o señalamientos ante los motivos por los que se va de su finca.

“No sé por qué la gente lo toma personal, pero es una decisión. No es por amenazas ni nada, si no es por tranquilidad, y más por la de mi mamá”, dijo el cantante en sus historias.

También manifestó que se ve bastante afectado tras tantos rumores, uno tras el otro, al parecer, por asistir al velorio de Darío Gómez y que lo habría hecho solo con la intensión de subir seguidores.

“Eso no fue así, yo ni siquiera saque el celular. La única historia que grabe fue que enfoqué a ‘Pistolita’ tocando mientras estaba cantando el hermano de Darío Gómez. De resto, ni siquiera saque el celular”, manifestó en la continuación de sus declaraciones en las historias de su Instagram.

Luego de aclarar para todos los internautas los motivos, manifestó que estaría de nuevo activo en sus redes sociales, subiendo su contenido que tanto le ha agradado compartir con sus seguidores.

“En fin, voy a tratar de conectarme nuevamente, pero todas esas cosas me tallan, me achantan, pero voy a seguir”, concluyo Jhonny Rivera.