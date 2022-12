¿Y el ombligo? Critican a mamá de La Segura por abusar del Photoshop

Alexandra Mena , también influenciadora e hija de La Segura fue criticada recientemente en redes sociales por sus últimas fotografías en las que muchos aseguran abusó del Photoshop.

La también influenciadora de marcas para el cuidado de la piel y el cuerpo fue blanco de críticas tras publicar una fotografía en bikini, pese a que la instantánea deja ver su escultural y tonificado cuerpo varios seguidores notaron que algo no cuadraba en la foto y cuestionaron al encargado de la edición de la misma pues aseguraron que tuvo un exceso en la edición.

“Tanta edición en una foto que se le borró el ombligo”, “Encuentra el ombligo y gana fabulosos premios”; “Pero al igual con o sin Photoshop se ve espectacular”, “Photoshop en la parte del tatuaje”, fueron algunos de los comentarios.

Además, muchos de los seguidores no solo la criticaron por el exceso de edición, sino también por decir que el sol ofrece vitamina C. En una de las fotografías Mena escribió “¿Quién más aprovechando la Vitamina C?, lo que dio pie a que muchos se le burlaran y la corrigieran diciéndole que no es vitamina C, sino D.

A pesar de las críticas, Mena también recibió elogios y apoyo de algunos seguidores que no dudaron en defenderla, “yo vengo a ver los comentarios y qué tristeza es son puras mujeres la que critican a esta señora. Ella es bonita así como es, y si se siente bien déjenla ser feliz. Qué tristeza que seamos la misma mujer la que saquemos a otra”, escribió una seguidora.