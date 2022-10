Yeferson Cossio paralizó todo con atractiva foto en bóxer: "Cosita bien hecha"

Yeferson Cossio hizo de las suyas con sus millones de fans en las redes sociales luego de publicar una foto mostrando su espectacular cuerpo.

Por medio de su cuenta personal en Instagram, el creador de contenidos decidió publicar una foto sentando en un sillón usando solamente unos bóxer y dejando poco a la imaginación deleitando con cada uno de sus tatuajes.

Sin embargo, el rostro del joven se robó algunas miradas por varios internautas aseguraron que su mirada se veía triste.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes no se demoraron en dejarle todo tipo de comentarios y hasta algunas seguidoras se atrevieron a decir que habían tenido un "orgasmo visual" con la foto.

""Cosita rica ,,cosita bien hecha", "Acabo de tener un orgasmo visual 🔥", "Me gusta tu cara de C.. recién levantado ❤️te amo yefitooo", "Como me gustaría❤️", "Su cara es de depresión", "😮😮Colirio para mis ojos 😍", "Que guapo🔥❤️", son algunas de las opiniones.

Por otro lado, recordemos que hace poco el creador de contenidos vivió un momento incómodo con una aerolínea a la que le pagó un pasaje de avión por un valor de $60.000.000 millones y lo terminaron bajando del vuelo.

El joven comenzó contando que se enteró que tenía que viajar a Europa y por eso le tocó comprar un pasaje en avión para el día siguiente: "A mí, por motivos personales, me toca a ir a España; me di cuenta ayer y por eso me tocó comprar unos vuelos para mañana. Además, muy caros, porque valieron 60 millones. Hoy voy a hacer ‘check in’ y me doy cuenta de que anularon mi reserva".

Luego llamó al servicio al cliente para que le ayudaran y así poder viajar, pero no le pudieron solucionar su problema: "Después de hablar más de una hora por teléfono, me dijeron todo tipo de cosas: que no se había hecho el cobro, cuando les mostré una y mil veces que sí, después me salieron que había sido por prevención de fraude. Pero bueno, les decía: ‘No vengo a buscar culpables ni mucho menos a pelear, lo que vengo es a buscar soluciones, quiero mi vuelo para mañana, lo cancelaron y quiero que lo vuelvan a poner’. No se imaginan la respuesta".

El creador de contenidos finalizó contando que la aerolínea le comenzó a cobrar unos cuantos millones más para que pudiera viajar en ese vuelo: "Me dijeron que me ponían en el mismo vuelo, mismos asientos, pero ya no a 60 millones, sino a 94. Eso fue un robo en la cara para que pague uno más por la necesidad. Entonces, les dije: ‘Ok, no voy a ir en ese vuelo, voy a ir en uno para pasado mañana, ¿me reembolsan mi dinero por favor?’. Que me va a llegar un código y que me van a reembolsar. Les pregunto cuándo, pero ellos no saben. Ellos pueden hacer con la plata de uno lo que se les dé la gana".

