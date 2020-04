Para fortuna de sus fans y más fieles seguidores, Lina Barrientos dio negativo para covid-19 en la segunda prueba realizada.

Lina Barrientos, una de cantante de ‘las Hermanitas Calle’, no tiene coronavirus, así lo confirmaron las autoridades sanitarias del departamento de Antioquia.

Debido a que su hermana Fabiola Calle había dado positivo, la mujer no dudó en hacerse la primera prueba para conocer si estaba o no infectada y efectivamente fue diagnosticada.

Sin embargo, afortunadamente tras doce días esperando los resultados de la segunda prueba, la artista afirmó que se había librado del virus y ahora hace parte de la lista de recuperados.

En una entrevista para Blu Radio Lina afirmó que está bien de salud.

“Estoy bien. Ya me siento muy bien de salud. Me hicieron la prueba y cuando pasaron 12 días me comuniqué con la Secretaría de Salud y me dijeron que ya había salido el segundo resultado y que era negativo".

También recalcó que continúa en cuarentena.

"Me dieron unas instrucciones y me dijeron que sigo en cuarentena, como todos los colombianos. Ahora estamos a la espera de la recuperación de Fabiola, reunidos en oración por ella que sigue en cuidados intensivos”.

Cabe resaltar que su hermana Fabiola permanece hospitalizada en una clínica de Medellín.