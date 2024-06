Indignación en Santander por caso de terapeuta que golpea a niña con discapacidad

En Piedecuesta, Santander, un escandaloso incidente de maltrato infantil causó una ola de indignación.A través de redes sociales, fueron difundidos videos que muestran a una terapeuta agrediendo a una niña con discapacidad. Este caso despertó la indignación pública.

La agresora, quien fue identificada como una enfermera de la IPS Health and Safety, fue denunciada por la madre de la menor afectada. Según la denuncia, la terapeuta golpeó en repetidas ocasiones a la niña de 12 años. Su familia tardó nueve meses en descubrir los abusos, que se producían durante las sesiones de alimentación y terapia.

"Mi hija tiene múltiples discapacidades, entre ellas el síndrome de Rett y epilepsia. Es una niña indefensa. Al revisar las cámaras de mi casa, vi que la terapeuta Daniela Rueda le golpeaba la cabeza con una silla, le pegaba en la boca y le daba puñetazos. Es algo muy doloroso", expresó la madre.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada Ramírez, confirmó en entrevista con Blu Radio que se dispuso una comisión especial para inspeccionar la IPS Health and Safety. "Nuestra responsabilidad es asegurar la inspección, vigilancia y acreditación de la institución. Ya hemos ordenado una visita urgente para verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación y determinar si la profesional estaba ejerciendo psicología o terapia sin la debida autorización", señaló Prada Ramírez.

Publicidad

No era la primera vez que la terapeuta maltrataba a la menor

La madre de la menor, de apellido Carrillo, mencionó que no había revisado las cámaras antes debido a la confianza que tenía en la terapeuta. Sin embargo, al hacerlo, encontró más evidencias de maltrato. "Frente a mí, la terapeuta actuaba amablemente, le hablaba bonito y le sonreía a mi hija. Ella niega las agresiones, pero cada vez que reviso encuentro más videos. Quiero que se haga justicia", añadió.

Publicidad

La EPS que proporcionó los servicios a través de la IPS ofreció disculpas a la madre, pero ella considera que no son suficientes. "No se trata solo de disculpas, es mi hija con discapacidad cognitiva severa. La Policía de Infancia me está acompañando y debo llevar todas las pruebas en video a la comisaría para la denuncia correspondiente", declaró Carrillo.

Además, la madre denunció que desde hace tres meses la EPS no ha suministrado elementos esenciales para el cuidado de la niña, como una mascarilla facial necesaria para dormir. "Mi hija se satura, y además necesita una operación de adenoides, pero aún no se ha convocado la junta médica", explicó.

La Policía, alertada sobre la situación, visitó la residencia con la Patrulla Púrpura la tarde del pasado jueves 27 de junio. Es posible que la familia presente una denuncia penal contra la presunta agresora.

Este caso provocó una profunda conmoción en la comunidad, que clama por acciones firmes y justicia para proteger a los más vulnerables.

#Video Policía asumió investigación contra terapeuta denunciada por maltratar a una niña de 12 años con discapacidad en Piedecuesta. "Con la mano le pegó en el rostro y con una silla la cabeza", afirmó Sandra Jaimes, madre de la menor #MañanasBlu pic.twitter.com/kqZXtUPAkt — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 28, 2024