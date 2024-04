¡Asombroso! Mujer despertó después de permanecer 27 años en coma

Munira Abdulla es una mujer de origen Árabe de 32 años que despertó del comaluego de un accidente que tuvo años atrás y por el cual permaneció durante 27 años en estado vegetativo postrada en una cama de un hospital en Alemania.

Estaincreíble historiase remonta al año 1991 cuando la mujer se movilizaba en un vehículo luego de recoger a su hijo en el colegio. Minutos más tarde fue embestida por un bus escolar, ocasionando un fuerte accidente en donde ella fue la que se llevó la peor parte mientras que, por fortuna, su pequeño hijo Omar salió ileso de este accidente.

Con el paso de los años el pequeño Omar creció y fue así como ahora cuenta la impactante historia de su madre que, para el asombro del mundo despertó de su estado vegetativo luego de casi tres décadas de estar postrada en una cama. Así se lo confirmó al diario local The National.

"Mi madre estaba sentada conmigo en el asiento de atrás. Cuando vio que se acercaba el choque, me abrazó para protegerme del golpe. No había teléfonos celulares y no podíamos llamar a una ambulancia para pedir ayuda. La dejaron así durante horas", afirmó Omar Webair, su hijo.

Para ese entonces Abdulla fue trasladada a un hospital local y luego tuvo que ser trasladada a Londres. Posteriormente y después ser intervenida fue declarada en estado vegetativo, por lo que fue internada en su país natal, en donde pasó varios años sin ninguna mejoría.

Toda esperanza de recuperación se estaba perdiendo, hasta cuando en abril de 2017 la familia recibió una ayuda económica para hacer parte de un programa integral en el hospital de Schön Klinik Bad Aibling de Alemania.

Estando en este lugar fue intervenida en varias ocasiones con el propósito de mejorar su calidad de vida sin saber que más tarde la mujer recuperaría su conciencia. fue así como en junio de 2018 en la última fase de su tratamiento, ocurrió lo que nadie esperaba, Abdullá comenzó a realizar algunos movimientos.

Cuenta su hijo que un día cuando dormía junto a su madre en el hospital, despertó al escuchar que alguien lo llamaba por su nombre, “Era ella decía mi nombre, yo volaba con alegría; durante años soñé con este momento, y mi nombre fue la primera palabra que dijo".

Finalmente, Omar y su madre regresaron a Emiratos Árabes Unidos en donde continúa con algunas terapias por lo que sufrió un daño cerebral y debe permanecer en una silla de ruedas, pero afortunadamente ya puede estar cerca de sus familiares especialmente de su hijo quien nunca dudó de que su madre regresaría.

“No consideren a sus familiares muertos cuando están en tal estado”, fueron las palabras de Omar como consejo para quienes estén viviendo una situación como esta.

