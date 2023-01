Esposo de colombiana con cáncer terminal en EE.UU le canta emotiva canción: 'Algo que se quede'

Sergio Vega y Paula Durán es una pareja que vive un calvario luego de que hace algunos meses le diagnosticaran a ella cáncer terminal de estómago mientras estaba en embarazo de su tercer hijo.

Por medio de las redes sociales su esposo ha hecho hasta lo imposible para llamar la atención de las autoridades tanto en Colombia como en Estados Unidos para que a sus papás y los padres de su esposa les den la visa humanitaria para poder viajar y acompañar a la mujer en sus últimos días de vida, pues los médicos le dijeron que le quedaba 1 mes.

Publicidad

En las redes Sergio dijo en su momento: "Me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente, tal vez es la peor noticia que he recibido en mi vida, ya médicamente a mi esposa no le pueden hacer nada y me le dieron un mes de vida".

Aun así los médicos les dijeran esa triste noticia, la pareja no pierde la esperanza de que ocurra un milagro y por el momento Sergio acompaña a su esposa todos los días al lado de su cama y le hace pasar momentos emotivos, como el que se viralizó hace poco cuando mientras le tomaba las manos bailó junto a la camilla el tema 'Algo que se quede' del Grupo Niche.

Una parte de la canción dice: "Yo quiero algo que se quede para siempre. Algo que sólo se da una vez en la vida. Quiero dejar en ti la huella de este amor amor del bueno. Si me dejas te lo pido de rodillas".

Esa filmación le ha roto el corazón a más de un internauta, ya que allí se ve el verdadero amor, asimismo, le piden a Dios que haga un milagro en la vida de esta familia para que la mujer pueda superar esa difícil prueba.

Publicidad

Te puede interesar: Dura experiencia probando comida mexicana