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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Hallan cuerpo de reconocida actriz a las afueras de un edificio en extrañas circunstancias

Hallan cuerpo de reconocida actriz a las afueras de un edificio en extrañas circunstancias

El cuerpo de la actriz, de 28 años, fue encontrado a las afueras del edificio. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades.

Cinta de la policía y listón negro de luto a las afueras de un edificio, en relación con el hallazgo del cuerpo de una reconocida actriz en extrañas circunstancias
Escena a las afueras del edificio donde las autoridades investigan las extrañas circunstancias del hallazgo del cuerpo de la reconocida actriz
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA), imagen de referencia
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de la actriz francesa Angèle Metzger, a los 27 años. La intérprete fue encontrada sin vida el pasado 7 de noviembre en el estacionamiento del edificio donde residía.

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Las autoridades judiciales y los organismos de seguridad de Francia mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

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¿Dónde encontraron el cuerpo de Angèle Metzger?

El cuerpo de Angèle Metzger fue hallado en la zona de estacionamiento del edificio donde vivía. Tras el descubrimiento, los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero los procedimientos no dieron resultado y se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con información divulgada por medios franceses, entre ellos el diario Le Parisien, una de las principales líneas de investigación apunta a que la actriz habría sufrido una caída desde una escalera.

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Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades buscan reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió durante las horas previas a su muerte. Para ello, revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio.

¿Qué hipótesis se manejan sobre la muerte de Angèle Metzger?

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Durante las primeras horas posteriores al hallazgo, algunas versiones periodísticas señalaron que la actriz se habría quitado la vida. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, hasta el momento, no se han encontrado pruebas ni evidencias materiales que respalden esa hipótesis.

Por otra parte, las autoridades informaron que las cámaras de seguridad registraron a Metzger ingresando a una zona restringida para el público, después de trepar una barrera de acceso.

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Aunque estas imágenes hacen parte del material que se analiza, por sí solas no permiten establecer con certeza cómo ocurrió la caída ni las circunstancias exactas de su muerte.

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Por otro lado, su papá Stéphane Metzger habló con Le Parisien y expresó su dolor a la perdida de su hija. "Era tan particular, singular, una personalidad fuera de lo común", recordó a su hija.

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La carrera de Angèle Metzger y su perfil académico

Angèle Metzger era hija del reconocido actor francés Stéphane Metzger y de Marie Caldera, profesional vinculada a la dirección, las artes visuales y la música. En el ámbito académico, la joven complementó su formación artística con estudios universitarios en Filosofía e Historia del Arte.

Su carrera como actriz atravesaba una etapa de crecimiento, especialmente después de su participación en la serie Chair Tendre, estrenada en 2022. En esta producción interpretó a Sasha, un personaje intersexual cuya representación tuvo repercusión en la televisión francesa.

A lo largo de su trayectoria, Metzger también participó en distintos proyectos cinematográficos y cortometrajes. Entre sus trabajos se encuentran la producción Fotogen y el largometraje de suspenso Drone Games.

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