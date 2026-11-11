Hallan cuerpo de reconocida actriz a las afueras de un edificio en extrañas circunstancias

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de la actriz francesa Angèle Metzger, a los 27 años. La intérprete fue encontrada sin vida el pasado 7 de noviembre en el estacionamiento del edificio donde residía.

Las autoridades judiciales y los organismos de seguridad de Francia mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

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¿Dónde encontraron el cuerpo de Angèle Metzger?

El cuerpo de Angèle Metzger fue hallado en la zona de estacionamiento del edificio donde vivía. Tras el descubrimiento, los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero los procedimientos no dieron resultado y se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con información divulgada por medios franceses, entre ellos el diario Le Parisien, una de las principales líneas de investigación apunta a que la actriz habría sufrido una caída desde una escalera.

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Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades buscan reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió durante las horas previas a su muerte. Para ello, revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio.

¿Qué hipótesis se manejan sobre la muerte de Angèle Metzger?

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Durante las primeras horas posteriores al hallazgo, algunas versiones periodísticas señalaron que la actriz se habría quitado la vida. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, hasta el momento, no se han encontrado pruebas ni evidencias materiales que respalden esa hipótesis.

Por otra parte, las autoridades informaron que las cámaras de seguridad registraron a Metzger ingresando a una zona restringida para el público, después de trepar una barrera de acceso.

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Aunque estas imágenes hacen parte del material que se analiza, por sí solas no permiten establecer con certeza cómo ocurrió la caída ni las circunstancias exactas de su muerte.

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🕊️🇫🇷 FLASH - L’actrice Angèle Metzger, révélée dans la série "Chair tendre", est morte à l’âge de 27 ans après une chute aux Pavillons-sous-Bois. Retrouvée sans vie samedi matin au pied d’un bâtiment, elle aurait été filmée par des caméras de surveillance en train de franchir une barrière pour accéder à une zone interdite au public. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès. (Le Parisien) — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 8, 2026

Por otro lado, su papá Stéphane Metzger habló con Le Parisien y expresó su dolor a la perdida de su hija. "Era tan particular, singular, una personalidad fuera de lo común", recordó a su hija.

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La carrera de Angèle Metzger y su perfil académico

Angèle Metzger era hija del reconocido actor francés Stéphane Metzger y de Marie Caldera, profesional vinculada a la dirección, las artes visuales y la música. En el ámbito académico, la joven complementó su formación artística con estudios universitarios en Filosofía e Historia del Arte.

Su carrera como actriz atravesaba una etapa de crecimiento, especialmente después de su participación en la serie Chair Tendre, estrenada en 2022. En esta producción interpretó a Sasha, un personaje intersexual cuya representación tuvo repercusión en la televisión francesa.

A lo largo de su trayectoria, Metzger también participó en distintos proyectos cinematográficos y cortometrajes. Entre sus trabajos se encuentran la producción Fotogen y el largometraje de suspenso Drone Games.

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