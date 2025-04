Indignación por mensaje de mujer rescatada por Alejandro Cortez: "No te debo nada"

La historia de Alejandro Cortez ha conmovido profundamente a miles de personas en todo el mundo. El joven artista, originario de Michigan, perdió la vida en Cancún luego de lanzarse al mar para salvar a una amiga que estaba en peligro.

Sin embargo, lo que más ha causado indignación no ha sido solo su trágico final, sino el desafortunado mensaje que publicó la joven a la que rescató: "Gracias por salvarme la vida, pero yo no te lo pedí, no te debo nada".

Esta declaración generó un tsunami de reacciones en redes sociales. Usuarios de todo el mundo no tardaron en expresar su molestia y tristeza, pues consideran que el acto heroico de Alejandro Cortez merecía al menos un agradecimiento, y no una respuesta fría y despectiva. La presión social fue tan intensa que la joven decidió eliminar sus perfiles en redes.

Alejandro Cortez González te salvo la vida en Cancún

Reacciones tras la polémica del rescate de Alejandro Cortez

En medio del dolor, la memoria de Alejandro sigue creciendo. Amigos, familiares y hasta desconocidos han compartido mensajes donde destacan su bondad, su pasión por el arte y su valentía. Sin duda, su historia ha dejado una huella imborrable en los corazones de muchos.

Después del desafortunado mensaje de la joven rescatada, las redes sociales se llenaron de homenajes y de palabras de apoyo a la familia de Alejandro Cortez. Una usuaria resumió el sentir colectivo diciendo: "La vida está llena de gente malagradecida, pero Alejandro demostró ser un verdadero héroe". Otros recordaron que el joven, miembro de la comunidad LGBTQ+, actuó movido únicamente por su nobleza, y no por ningún interés personal.

Sin embargo, no faltaron comentarios desafortunados por parte de algunos internautas, quienes, desde la ignorancia, se burlaron del trágico desenlace . Esta reacción solo incrementó el respaldo hacia Alejandro, quien fue recordado como un joven que, pese a todo, eligió arriesgar su vida por ayudar a otro ser humano .

Mientras tanto, su familia y amigos en Saginaw, Michigan, han organizado eventos de recaudación de fondos para poder repatriar su cuerpo. Cada gesto de apoyo refuerza el legado de bondad y valentía que Alejandro dejó atrás.

Alejandro Cortez: un legado que trasciende la tragedia

A pesar de la polémica, el nombre de Alejandro Cortez hoy se asocia a valores como la empatía, el coraje y el amor al prójimo. La comunidad artística de Detroit, donde estudiaba, ha realizado varios tributos en su honor, y en su antigua cafetería de trabajo cuelga un letrero que dice: "Te amamos, Alejandro. Gracias por ser un ejemplo de luz y generosidad" .

El mar de Cancún fue testigo de su último acto de heroísmo, pero el eco de su bondad resuena ahora en cada mensaje de apoyo y en cada oración dedicada a su memoria. Como dijo un usuario: "Que el nombre de Alejandro Cortez no se olvide jamás, ni tampoco su acto de amor puro" .

