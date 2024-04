Sale a la luz chat inédito entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta: "Tengo miedo"

Uno de los crímenes que más ha captado atención a nivel mundial es el del hijo del actor Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, quien es el principal sospechoso de la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, quien fue encontrado por las autoridades tailandesas en diferentes partes de un basurero.

Desde el descubrimiento del cuerpo, las autoridades dieron con la captura del joven español, quien aceptó haber sido el perpetrador, pero acusó hacerlo por defensa propia, aunque no esclareció el porqué separo el cuerpo para deshacerse de él.

El juicio en contra de Daniel Sancho ha revelado el extraño vínculo entre víctima y victimario, quienes al parecer mantenían una relación amorosa, pero que el español intentó ocultar, como si se trata de vergüenza por lo que hacía. Lo cierto es que este proceso se está llevando a cabo en tierra asiática, por lo que la preocupación de la familia Sancho es inmensa, teniendo en cuenta que el juez puede condenar al joven a pena capital o cadena perpetua.

Chats de Daniel Sancho con Edwin Arrieta

Lo último que llamó la atención de quienes siguen este casó, fue la revelación de unos chats en los que, de acuerdo al medio español, 20 minutos, Sancho escribió a Edwin Arrieta, tiempo después de perpetrar el hecho, por lo que se cree que fue la manera en la que Sancho intentaba crear una cuartada.



"Chiqui, ¿dónde estás?"

"Estoy muy, muy preocupado."

"Hace horas que no te veo."

"Te has metido en la locura máxima de Haad Rin".

"Llevabas todas tus cosas, la plata, el móvil…"

"Chiqui, por favor, tienes que responder."

"Voy a tener que llamar a la Policía."

"Chiqui, por dios, espero que estés ahí y que simplemente hayas perdido el móvil o la bolsa."

"No entiendo nada. Tengo miedo."

Aparentemente desesperado, Daniel Sancho fingía estar buscándolo en la playa, aunque según los tiempos en los que se perpetró el crimen, horas antes ya había acabado con la vida del cirujano colombiano.



"Había venido a buscarte a la playa que estuvimos antes porque era el lugar que conocías, pero seguro que no recuerdas el nombre y menos en este estado."

"No estabas en el hotel. No estás en el otro hotel…"

"Dios, chiqui. Has desaparecido demasiadas horas."

"Qué cojones hago."

Otros detalles del caso

A esta revelación se le suman las declaraciones de la hermana de Arrieta a Telecinco, donde indica que se comunicó con el español, preguntándole por el paradero del cirujano, y este, le contestó prácticamente con la misma cuartada de los chats: “Le escribí, ‘¿qué sabes de mi hermano?’. Él me dijo ‘hola, ¿Cómo estás? Le he visto en playa ayer, pero le he perdido el rastro. Nos tomamos unas setas alucinógenas’. A mí me sorprendió eso. Me preguntó ‘¿sabes qué son unas setas alucinógenas?’. Y me dijo que eran como unos hongos”.

El juicio contra el joven continúa mientras la incertidumbre rodea a la familia Sancho, quienes esperan que el juez no tome la medida más drástica en contra del joven. Mientras que en Colombia, la familia del cirujano sigue llorando la desgarradora perdida de Arrieta, pidiendo justicia.

