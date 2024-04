Jhayco sigue su arremetida contra sus colegas colombianos, esta vez le toco a Ryan Castro

Jhayco cantante y productor puertorriqueño, es uno de los artistas que más colaboraciones ha realizado con artistas comoFeid,Ryan Castro, J Balvin, Bad Bunny, Anuel y muchos otros cantantes de reguetón, el cual para sorpresa de muchos arremetió en contra de algunos de sus colegas.

A través de sus redes arremetió contra varios artistas dentro los cuales están los colombianosJ Balvin de quien días atrás hizo algunas acusaciones y hasta lo insultó,esta vez el turno fue también para y Ryan Castro. En su mensaje en contra de los dos artistas había la imagen de una tumba con sus nombres dando a entender que existe una fuerte rivalidad entre ellos y explicó sus razones.

¿Qué paso entre Jhayco y Ryan Castro?

En su cuenta de Instagram explico algunas de la razones por la cuales tuvo problemas con Castro por incidente que tiene que ver con una colaboración musical entre los dos, en donde dijo que Balvin le había faltado al respeto a su equipo y hasta el de el mismo.

Publicidad

“Se creía que tenía que darle un feat, cuando le saliera de los #$% que porque iba a ayudarlo. Usando una %$&# de coro que hizo. (…) Faltándole el respeto a mi equipo y hasta el de él. Tú tampoco eres nadie. Si eres tan duro tú sabes qué hacer”, afirmó.

Además, también dijo mediante sus historias de Instagram que Rayan castro era una “sabandija”. Y lo criticó por haberle regalado un reloj a otro amigo, calificando su gesto como pura lambonería, “Lambón”, afirmó Jhayco.

Publicidad

¿Qué dijo Jhayco de J Balvin?

El puertorriqueño lo acusa de atentar contra su carrera y de haber botado a su equipo por conseguir más éxito del que tiene en la actualidad. “Eso dice lo insecto que eres, tu no sirves y para mi eres basura”, dijo el de Puerto Rico.

“Balvin estará donde está, pero es gracias a talentos como nosotros y sus productores, él no contesta porque no puede, porque es tan insecto que si pudiera, lo hiciera, pero no le queda más que ignorar y hacerse el humilde y buena gente”, dijo finalmente Jhayco.

Hasta el momento los artistas colombianos no se han pronunciado ante estas polémicas declaraciones. Sin embargo hay personas que creen que se trata de una estrategia de marketing para promocionar sus nuevo trabajo musical.

Jhayco continua arremetiendo en contra de algunos de sus colegas /Foto: Instagram @jhayco

Publicidad

Puedes ver: Papás desempleados, obligados a pagar cuota alimentaria