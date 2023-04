Supuesto ladrón le suplica a su cómplice que no lo abandone en medio de robo: tenía la pierna rota

Las redes sociales son una manera de estar informado sobre diferentes situaciones que ocurren a nivel mundial y por medio de Twitter se viralizó hace poco un video que ocurrió en el sector de Azuay, en Ecuador y, que le ha dado la vuelta al mundo.

Allí se puede ver a dos hombres, uno que estaba subido en una moto y otro que estaba en la parte trasera de esta suplicando que no lo abandonara.

Según la información que se ha dado a conocer por medio de las redes sociales, se trataba de dos supuestos ladrones que minutos antes habían robado la moto por lo que estaban, al parecer, huyendo en ella.

Al principio del video todo parece normal pero muchos se preguntaron los motivos de por qué el otro hombre pedía que no lo abandonara: "Ayúdame. Por favor, ayúdame. No me dejes".

Sin embargo, al finalizar la filmación se puede observar que el supuesto cómplice del robo tenía una de sus piernas rotas, por ese motivo no se podía subir por sus propios medios a la moto.

Aun viendo a su compañero herido y suplicando, el supuesto ladrón que estaba bien físicamente, decidió irse del lugar dejándolo tirado en el piso.

Al ver que su amigo lo había abandonado, este joven herido se arrastró hasta unos matorrales que estaban a un costado de la vía.

La filmación ha generado todo un huracán de comentarios en las redes sociales, pues hay personas que aunque no se alegran de las heridas del supuesto ladrón, sí aseguran que recibió una buena lección por estar cometiendo un acto ilícito.

"Alguien que le haga el favor, para que no sufra", "Final medio feliz", "Queremos saber el desenlace de las desventuras del cojo por favor", "Ojalá tome escarmiento de que en esa vida todo puede salir mal y ahí no hay "amigos", son algunos de los comentarios.

Es importante aclarar que el video es sensible y puede llegar a afectar a los lectores.

Delincuente se rompió la pierna y fue dejado por su compinche luego de robar una moto en el sector de Camilo Ponce Enriquez ... pic.twitter.com/Lc4j6Y6ZIz — Minuto & Medio (@MinMedio) April 20, 2023

