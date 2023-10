Joven colombiana habría muerto en medio de la guerra en Israel, su novio sigue desaparecido

Tras los recientes acontecimientos en la región de Medio Oriente, un evento trágico ha conmocionado a Colombia . Ivonne Rubio y Antonio Mesías Motano, una pareja de ciudadanos colombianos, se encontraban en un festival de música electrónica en el sur de Israel, cerca del kibbutz Reim, próximo a Gaza, cuando estalló el conflicto entre Israel y las milicias de Hamás. El sorpresivo ataque por tierra, mar y aire de la organización terrorista durante el sabbat judío el pasado sábado 7 de octubre dejó un saldo de 260 víctimas mortales en el lugar.

María Elena Rostizaba, una colombiana residente en Tel Aviv y amiga cercana de la familia de Ivonne, confirmó la trágica noticia de su fallecimiento, pero aún no se tiene información sobre el paradero de Antonio Mesías. La última comunicación de Ivonne con su padre, Julio Rubio, fue una llamada en la que alertó sobre la situación de guerra: "El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación", relató Julio Rubio.

La colombiana María Elena Rostizaba, que reside en Israel desde hace 26 años, se ha convertido en un enlace importante para la comunidad colombiana en ese país. A través de un grupo de Facebook llamado "Asociación de Colombianos en Israel" informa y traduce comunicados sobre la situación en la región.

Sin embargo, la situación en la zona donde se encuentra no es fácil. Según su testimonio, la falta de agua para llevar a los búnkeres, la escasez de alimentos y los altos precios de estos son preocupaciones constantes. "Está todo el mundo comprando desesperado, yo donde vivo no tengo búnker en el edificio, ni cerca. Me tengo que ir donde mi hija que vive a unas 15 cuadras" explicó María Elena.

La Cancillería colombiana está en contacto con las autoridades israelíes para obtener información sobre la situación de los ciudadanos colombianos en la región y brindar asistencia en la medida de lo posible. La incertidumbre y el temor persisten en medio de la escalada del conflicto entre Israel y Hamás, y las familias de Ivonne Rubio y Antonio Mesías Motano esperan ansiosas noticias sobre el paradero y la seguridad del segundo miembro de la pareja.

