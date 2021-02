"Casi me quiebra la mano", el llanto devastador de Úrsula Bahillo antes del feminicidio

El desgarrador caso de feminicidio de Úrsula Bahillo tiene indignada a la comunidad de Argentina y la noticia ha sido conocida en toda Latinoamérica. La joven de 18 años fue asesinada a puñaladas a 13 kilómetros de la localidad bonaerense de Rojas, en la provincia de Buenos Aires.

Al parecer, la joven había terminado su relación con Matías Ezequiel Martínez, un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de 25 años. Sin embargo, el hombre la agredía constantemente y ella ya había alertado sobre la actitud violenta de este hombre.

Sin embargo, una serie de audios devastadores que envió la joven a una amiga a través de WhatsApp en noviembre de 2020 dan nuevas luces a las autoridades para condenar al agresor. En dichos audios relata que tiene miedo, pues acaba de recibir una golpiza por parte de su expareja.

"No doy más, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Me dijo que me va a matar, no aguanto más", ""Casi me quiebra la mano, no puedo mover la muñeca. Me hizo muy mal, me quiero ir de acá, tengo mucho miedo", fueron algunos de los mensajes que envió la joven a su amiga.

MI AMIGA NO PARABA DE PASARLA MAL, Y NO LE HICIERON CASO, LA IGNORARON POR COMPLETO #JusticiaporUrsula pic.twitter.com/4iRMhyA5Hi — ᴏʀɪᴀɴᴀ (@_Oribrisa) February 9, 2021

Estos audios tienen consternadas a las autoridades y los vecinos del sector, pues pasaron más de 70 días desde que fueron enviados y la joven no recibió ayuda, pese a haber interpuesto varias denuncias. Incluso, pidió a su amiga que guardara todas las conversaciones y audios "por si algo le pasaba".

Las autoridades realizaron la autopsia al cuerpo de la joven y el informe preliminar indicó múltiples heridas con arma blanca en el cuello, la zona abdominal y dorsal.

El Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forense Norte recalcó que la causa de muerte de Bahillo fue “secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal”.

Matías Ezequiel Martínez fue capturado cerca al lugar del feminicidio y llevado a la cárcel. Ahora se está a la espera del juicio y condena que recibiría el hombre por el crimen de su exnovia.

El caso de Úrsula Bahillo ha generrado una ola de indignación y protestas de la comunidad de Rojas clamando justicia.