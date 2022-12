Imitador de Pipe Bueno MATÓ al ladrón que asesinó a su esposa en medio de un atraco

Richard Muñoz Cardona, conocido por haber imitado a Pipe Bueno en el concurso de televisión ‘Yo me llamo’, mató a un atracador que, en medio de la confrontación, asesinó a su esposa Charlotte Cobos.

El pasado 10 de agosto, el joven salía de una presentación en Fusagasugá en compañía de su pareja cuando dos delincuentes los abordaron en moto.

En video quedó registrado el momento en el que uno de los asaltantes se les acerca y con cuchillo en mano los amenaza: “Se me acercó con un cuchillo y me dijo: deme todo gonorrea, deme todo lo que tenga y no haga nada”, dijo Muñoz a Noticias Caracol.

Según el artista, su esposa de 29 años enfrentó al ladrón. Al parecer, este reaccionó violentamente en medio del atraco y asesinó a la mujer.

La grabación muestra la pelea que se desató entre el delincuente y Muñoz, quien recibió ayuda de las personas que caminaban por el lugar.

“Yo logré desarmar al bandido y en un momento de ira, de dolor, de rabia... impotencia, no tuve más remedio que acabar también con él”, relató.

Dijo el artista que tras el hecho su esposa, con quien tenía dos hijos, fue llevada a un centro médico, pero no resistió y falleció en el lugar. A él lo arrestaron y tras unas horas quedó en libertad al ser determinado, por un juez, que su actuación se debió a un acto de legítima defensa.

El joven ha recibido el apoyo de su familia, amigos y conocidos del gremio a quienes conmovió con un mensaje que dejó a su esposa en Facebook: “Amor, esta familia, tu familia, nuestra familia, la que tú con amor y mucho esfuerzo edificaste, que con paciencia y sabiduría supiste convertir en un átomo conformado por mucho amor, mucha alegría y mucha pasión, hoy te agradece por todo eso y mucho más. No sabes cuán orgulloso me siento por haber tomado la mejor decisión de mi vida al hacerte mi compañera de vida, nuestros hijos tendrán por siempre el orgullo de decir "nuestra madre fue la mejor del mundo", por eso ahora, quiero que sepas que lucharé sin descanso por el futuro de ellos y por cumplir nuestros sueños, te lo prometo mi amor, te lo prometo. Te amo mi chiquita brava, te amo tanto cielito mío. Por siempre y para siempre serás el amor de mi vida, gracias amor, eternamente”.

