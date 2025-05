LINK para ver en vivo la declaración de Álvaro Uribe en juicio en su contra

En un nuevo capítulo del proceso judicial que involucraal expresidente Álvaro Uribe Vélez , este lunes comenzó la etapa de presentación de pruebas por parte de su defensa.

Uribe, presente en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, asumió el turno como primer testigo de su propio equipo, defendiendo su inocencia frente a las acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos.

El exmandatario, quien ingresó a la sede judicial por una vía alterna siguiendo protocolos de seguridad, fue informado por la jueza del caso sobre su derecho a no declarar. No obstante, decidió rendir testimonio voluntariamente, afirmando que lo hacía"por compromiso con la justicia y con su familia".

Al iniciar su intervención, el líder del partido Centro Democrático respondió a preguntas sobre su situación actual.

“Administro una empresa agropecuaria de mi familia, soy prácticamente el supervisor. También tengo responsabilidades políticas en el Centro Democrático y compromisos académicos con la Florida International University”, detalló Uribe, quien además hizo referencia a su formación académica y trayectoria pública.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia /Foto: Getty Images

Este testimonio llega después de que la Fiscalía General de la Nación expusiera su conjunto de pruebas documentales y declaraciones en semanas anteriores.

Entre los elementos presentados por el ente acusador, se encuentran interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente, en las que menciona a sus abogados defensores Jaime Granados y Jaime Lombana. Uno de los últimos en declarar fue un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quien entregó su testimonio el pasado 24 de abril.

Expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción del proceso

Cabe recordar que el pasado viernes 2 de mayo, durante una audiencia previa en Bogotá, Uribe sorprendió al renunciar de forma explícita a la prescripción del proceso.

En su declaración ante la jueza, solicitó además que se rechazara la petición de preclusión presentada por la Fiscalía, insistiendo en que no participó en los hechos que se le imputan.

“Ruego a usted no aceptar esta solicitud de preclusión. Me permito renunciar a la prescripción y voy a dar solamente una razón, señora juez. Está probado que yo me enteré de esos temas cuando aparecieron por los medios de comunicación. Nunca tuve participación”, expresó con énfasis el exmandatario.

El juicio continúa bajo intensa observación pública y mediática, mientras se define si las pruebas presentadas logran sustentar los señalamientos o si, como asegura Uribe, se trata de una construcción sin fundamento real.

