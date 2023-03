Mujer reportada como desaparecida en Boyacá apareció sin vida en el río Chicamocha, en Santander

Las autoridades confirmaron en las últimas horas el hallazgo del cuerpo sin vida de Yamile Gualteros Manrique en el río Chicamocha, en Capitanejo, Santander; la mujer fue reportada como desaparecida en Socotá Boyacá.

Según las investigaciones, el último rastro con vida de Yamile ocurrió el pasado 1 de marzo; sin embargo, la desaparición dio un giro luego de que pobladores cercanos al río dieran aviso a la Policía sobre un cadáver flotando en las aguas.

Tras el aviso, al lugar llegaron los bomberos, quienes fueron los encargados de rescatar el cuerpo del río para su posterior traslado a Medicina Legal.

“Lamentamos estos hechos, todo el municipio de Socotá siente ese dolor de esta joven que tuvo un percance cerca del río Chicamocha en nuestro municipio y después de 13 días en el departamento de Santander aparece el cuerpo y desafortunadamente se encuentra en Málaga en Medicina Legal”, detalló el alcalde de Socotá, William Correa.

Pese a que aún no se sabe con claridad qué le sucedió a la mujer y cómo llegó hasta Santander, Correa hizo un llamado a la comunidad acerca de tomar medidas de precaución si visitan los ríos ya que por las crecientes podrían presentarse accidentes fatales.

"Realmente ese es un momento muy difícil para la familia en un municipio donde llevamos dos casos de personas fallecidas en ríos", agregó el mandatario.

Aunque aún no se confirman las causas de la muerte de la mujer, versiones preliminares de las autoridades indican que el cadáver no presentaba signos de violencia, pero sí en un alto grado de descomposición, por lo que se presume habría muerto varios días atrás. Además, versiones extraoficiales hablan de que, al parecer, la mujer padecía esquizofrenia paranoide; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

