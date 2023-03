Extraño hallazgo de médico muerto en Bogotá: la posición del cadáver desata varias hipótesis

Un macabro hallazgo hicieron las autoridades en la noche del lunes 13 de marzo en Bogotá cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 38 años cuya muerte se habría dado en extrañas circunstancias.

Según se conoció, se trata de un médico identificado como Néstor Alberto Gómez León, de 38 años, quien fue encontrado muerto dentro de su apartamento en el centro de Bogotá.

El caso se conoció luego de que familiares del médico llegaran hasta el edificio donde residía en Chapinero, ubicado en la Calle 56 con Séptima, y solicitaran autorización para ingresar hasta el apartamento argumentando que desde el viernes 10 de marzo no tenían razón de él.

La administradora permitió el ingreso de los familiares quienes no obtuvieron respuesta luego de insistirle durante varios minutos golpeando y timbrando, razón por la que decidieron ingresar a la fuerza.

Una vez lograron entrar a la vivienda se encontraron con la macabra escena del hombre sin vida en su habitación.

Hasta el lugar llegaron expertos del CTI de la Fiscalía que realizaron el levantamiento del cadáver que, según se conoció, estaba en posición boca abajo sobre su cama y semidesnudo.

De igual forma se conoció que el cuerpo del hombre no presenta signos de violencia, así como en la habitación y la vivienda tampoco se identificaron señales de violencia o alguna alteración de escena.

Sin embargo, los investigadores a cargo del caso tomaron algunas pruebas en el lugar ya que se desconoce cómo se dio la muerte del hombre quien fue identificado que ejercía como médico cirujano.

Sobre el hecho se maneja una primera hipótesis de posible muerte súbita debido a que no hay señales de violencia; sin embargo, autoridades trabajan para ubicar a dos extranjeros con los que vivía el hombre y de os cuales hasta el momento no se tiene rastro. Así mismo se desconoce el paradero del carro del cirujano, que no fue encontrado por sus familiares en el garaje del edificio.

El cuerpo del médico Néstor Alberto Gómez León fue trasladado a Medicina Legal donde se realiza la necropsia para determinar si efectivamente falleció por causas naturales o si su muerte correspondió a un homicidio en el que habría más personas involucradas.