Revelan la razón por la que Ximena Martínez habría acabado con joven médico en Antioquia

Avanza la investigación por el fallecimiento de un joven y querido médico en Antioquia quien perdió la vida en la madrugada del domingo 18 de agosto cuando se encontraba junto a su novia en la habitación de un hotel ubicado en el municipio de Anza.

Los extraños hechos se presentaron pasadas las 3:00 a.m. cuando el joven, identificado como Wilson Royero, de 26 años, hizo una videollamada a su mamá en la que le alertó que no se encontraba bien y con una voz de esfuerzo le dijo: "Ma, ma, me estoy muriendo".

La mamá del joven no pudo saber en realidad qué había ocurrido ya que cuando el joven le mostró en la videollamada que estaba herido, su novia le rapó el celular y le dijo a la mamá que era que se había caído.

La situación intranquilizó a la progenitora del médico quien dio a viso a la Policía sobre lo ocurrido logrando que el joven recibiera atención médica en un hospital al que llegó bastante débil y, lastimosamente, pese a los esfuerzos de los profesionales, no lograron salvarle la vida.

La novia de Wilson, quien fue identificada como Ximena Martínez, fue detenida como principal sospechosa de los hechos en los que se habla de una muerte violenta debido a que el médico recibió una herida a la altura del pecho, muy cerca al corazón, con un arma contundente.

¿Por qué Ximena Ramírez atacó a su novio, el médico Wilson Royero?

En medio de las diligencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento se conocieron algunas versiones sobre lo que habría ocurrido al interior de la habitación.

Se dice que la pareja tuvo una discusión por temas de celos e infidelidades y que en medio de los reclamos la situación subió de nivel cuando presuntamente la mujer reclamó por una infidelidad.

Sin embargo, en la misma audiencia la capturada rompió el silencio y dijo que aunque sí fue quien causó la lesión al médico, su reacción correspondió a un supuesto instinto de defensa.

Pues Ximena Martínez alegó que actuó en defensa propia ya que supuestamente en medio de la discusión por celos estaría siendo agredida por Wilson.

La versión de la mujer está siendo analizada por los profesionales a cargo de indagar este caso y determinar bajo qué circunstancias ocurrieron los hechos en que el médico perdió la vida a manos presuntamente de su pareja sentimental, con quien llevaba ocho meses de relación.

Entre tanto familiares de la víctima aseguran que la versión de defensa propia es invento de Ximena Martínez ya que, según ellos, ella era posesiva y tiene antecedentes de violencia hacia el médico fallecido.