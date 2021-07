"Se metieron a la pieza y me violaron": joven contó que fue abusada por dos hombres en un hotel

Una joven denunció denunciar a

Gastón Aciar, Fernando Salinas, y Claudio Ardiles

con los que decidió tomarse unos tragos, pues que sin su consentimiento la accedieron sexualmente en un hotel, según el diario

De acuerdo con el medio, la joven decidió ir a donde sus amigas a beber unos tragos, allí llegaron los tres hombres, dos conocidos suyos también, con quienes terminaron bebiendo.

Posteriormente, cuando ya estaba un poco ebria decidió irse a casa, por lo que uno de los hombres decidió llevarla, ya que tenía carro.

En el camino cambiaron de opinión y decidieron ir a un hotel para seguir tomando, ya que ella dice haber sentido una atracción por él, por lo que querían tener algo más.

Una vez allí se entraron en una habitación mientras los otros dos se quedaron supuestamente en el carro.

"El chico con el que yo pegué onda iba a llevar a sus amigos a sus casas y me iba a dejar a mí al último. En el camino nos pusimos a joder, íbamos a comprar más bebidas, pero me propuso ir al hotel y me dijo que los otros se iban a quedar en el auto", dijo.

Posteriormente, tuvo relaciones consentidas con el sujeto que la atrajo. Hasta ahí dice que todo marchaba normal. No obstante, de repente entraron los otros jóvenes desnudos y la violaron.

"

Con uno tuve sexo consentido, los otros dos se metieron a la pieza y me violaron

", agregó.

Luego de que los hombres la hubiesen violado, ella manifestó que se vistió y salió huyendo. Posteriormente, los hombres la persiguieron y le dijeron que todo había sido solo una broma.

Asimismo, la amenazaron con que si le decía a las autoridades o a alguien más ellos le dirían a su esposo, ya que uno de ellos era primo suyo.

Por lo que ella temiendo por su vida, eso les hizo creer. Sin embargo, una vez la dejaron en una estación de servicio decidió llamar a las autoridades.

De igual manera decidió mandarse tomar unos exámenes médicos para que los hombres puedan ser judicializados por el delito de acto carnal violento.

La joven ahora pide que nadie la juzgue, pues nadie puede hablar sin saber que vivió

"Que nadie me juzgue sin haber vivido lo que yo he vivido. Y que ellos paguen por lo que hicieron", puntualizó.