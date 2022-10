VIDEO: Niños atacan a cuchillo a conductor que no los dejó limpiarle los vidrios en semáforo

Un lamentable y violento acto de intolerancia quedó registrado en un video grabado por un pasajero que captó el momento en que unos menores de edad agreden con palos y armas blancas al conductor de otro carro, porque este se negó a que le limpiaran los vidrios.

Los hechos se presentaron en una transcurrida vía del municipio de Soacha, en Cundinamarca, donde un grupo de personas se ubicó para pedir limosna o para pedir dinero a cambio de limpiar los vidrios de los vehículos que se ven obligados a detenerse en el semáforo del lugar.

Publicidad

En medio de este trabajo informal, realizado también por menores de edad, los niños, que no tendrían más de 14 años, reaccionaron de forma agresiva ante la negativa de un conductor que no les permitió limpiarle los vidrios de su carro y además no les dio monedas.

Ante el disgusto, los menores de edad atacaron el carro con el palo que usan para su trabajo; en medio de los hechos el conductor se bajó de su carro a reclamarle a los niños quienes respondieron también con agresión física hacia el hombre a quien le dieron palazos y patadas.

En el video se observa también que uno de los menores de edad saca un cuchillo con el que realiza varios intentos de agresión al hombre que, por fortuna, logra esquivar las puñaladas y retirarse con su carro del lugar para buscar policías.

Tras poner la denuncia por lesiones personales varios uniformados llegaron al lugar de los hechos pero no encontraron a los menores agresores; sin embargo, horas después fue la propia mamá de los niños señalados quien los entregó ante las autoridades.

Publicidad

Los menores de edad fueron aprehendidos y se encuentran bajo responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras que la progenitora de los niños fue multada tanto por la agresión de sus hijos al conductor, como también por permitir que trabajen siendo menores de edad.

Te puede interesar este video: Dulces caseros para Halloween